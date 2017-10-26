Неймар получил условную дисквалификацию за удаление в матче с «Марселем»

Нападающий «ПСЖ» Неймар получил условную дисквалификацию за удаление в матче 10-го тура чемпионата Франции с «Марселем» (2:2). Это решение вынес Дисциплинарный комитет французской лиги профессионального футбола (LFP).

На 87-й минуте матча игрок «Марселя» Лукас Окампос сфолил на Неймаре, после чего бразилец толкнул аргентинца. Оба футболиста были наказаны желтыми карточками, но для игрока «ПСЖ» эта карточка стала второй, и он был удален.

Таким образом, кроме следующего матча Лиги 1, который игрок автоматически пропустит из-за красной карточки, он получил еще условную дисквалификацию.