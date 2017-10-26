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  • Кучаев — о Лиге чемпионов: «Для ЦСКА еще ничего не потеряно»

Кучаев — о Лиге чемпионов: «Для ЦСКА еще ничего не потеряно»

26 октября 2017, 22:35
4

19-ти летний полузащитник ЦСКА Константин Кучаев поделился мнением о перспективах команды в Лиге чемпионов.

«В Лиге чемпионов для ЦСКА еще ничего не потеряно. Поедем в Швейцарию на матч с «Базелем» с одной целью – победить и продолжить борьбу за выход из группы.

Что касается гола в ворота Давида Де Хеа, то первое время мне действительно о нем часто напоминали, но сейчас, кажется, подзабыли. Я и сам уже о нем не вспоминаю: та игра с «МЮ» — в прошлом.

Моя первостепенная задача – как можно чаще помогать команде. Мы все думаем о первом месте в чемпионате России и выходе из группы в Лиге чемпионов.

Нам, молодым футболистам, нужно много доказывать. Пока нам дают слишком много авансов, и полноценным игроком стартового состава я себя конечно же не считаю.

Наши ветераны всегда помогут и подстрахуют. Вообще, в нашей команде много качественных игроков», — сказал Кучаев в интервью сайту Bobsoccer.

В нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов ЦСКА занимает третью стрчоку в группе А, набрав три очка. Игра с «Базелем» пройдет 31 октября на стадионе «Сент Якоб-Парк». Начало матча в 22:45 по московоскому времени.

Источник: Бомбардир.ру
Лига чемпионов ЦСКА Кучаев Константин
Комментарии (4)
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DOCTOR PENALTY
1509047091
Молодец, Костя ! Русские не сдаются !
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VIPded
1509049825
Удачи ЦСКА!!!
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directorpg
1509087316
Так держать!
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OfaZavr
1509087790
Вы уж в Швейцарии постарайтесь на 100%.
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