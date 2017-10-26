Куман: «У меня в планах был Жиру, но он отказал в последний момент»

Бывший главный тренер «Эвертона» Рональд Куман рассказал о том, что планировал пригласить в команду форварда «Арсенала» Оливье Жиру. Однако француз отказался, и из-за этого возникли проблемы.

«Жиру был у меня в планах. Он отлично подошел бы под наш стиль. Но в последний момент он решил, что будет жить в Лондоне и остался в «Арсенале».

Это было непросто пережить. Скажите, где еще нам взять форварда лучше? Лукаку был важен для «Эвертона» не только из-за результативности, но и из-за стиля игры. Он силовой форвард.

После отказа Жиру у мы лишись возможности найти такого форварда. Руни и Влашичу нужен мяч внизу, в ногах.

Когда у команды трудности с игрой в обороне и вдобавок нет возможности играть длинными передачами, это проблема», — сказал Куман.

Куман был отправлен в отставку с поста главного тренера 23 октября. Клуб после девяти туров находится на 18 месте в турнирной таблице, набрав восемь очков.