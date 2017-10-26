Икарди: «Не думаю, что стану тренером или директором. Я буду просто отцом»

Нападающий «Интера» Мауро Икарди рассказал о своих планах на будущее.

«Я хочу надолго остаться в «Интере» и что-то выиграть с этим клубом. Но меня не будет в футболе в 40 лет, я не Франческо Тотти. Я не буду тренером или директором. Не уверен, что мне понравятся эти должности. Я буду просто отцом, буду дома с семьей.

Мне несложно быть капитаном «Интера». У меня есть характер», — сказал Икарди.

В этом сезоне игрок провел десять игр в составе «нерадзурри» и забил 11 мячей.