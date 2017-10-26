Хомуха: «Замечание Путина по поводу легионеров в «Зените» уместное и оправданное»

Старший тренер сборной России до 17 лет Дмитрий Хомуха подчеркнул, что пять аргентинцев в составе «Зенита» – это явный перебор. Специалист заявил, что хотел бы видеть в петербургском клубе местных воспитанников.

– Пять аргентинцев – это не перебор?

– Это клубный вектор развития. Но, на мой взгляд, явный перебор. Хотелось бы видеть в «Зените» больше питерских, а их – ограниченное количество. Да, Кузяев прошел систему «Зенита», но его одного явно недостаточно. Даже с точки зрения посещения матчей болельщиками. Лучше смотреть на тех игроков, которых вырастил сам клуб, чем на большое количество легионеров. Учитывая, какая сейчас инфраструктура у академии и какие возможности есть у «Зенита», удивляет отсутствие местных воспитанников. «Зениту», в отличие от ЦСКА, в этом плане нечем похвастаться.

– Президент России даже обратил внимание на большое количество легионеров в составе «Зенита», которое было в матче с «Реалом Сосьедад»…

– Да, это было абсолютно уместное и оправданное замечание. Тем не менее, в Лиге Европы лимита нет на легионеров…