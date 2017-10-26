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  • Хомуха: «Замечание Путина по поводу легионеров в «Зените» уместное и оправданное»

Хомуха: «Замечание Путина по поводу легионеров в «Зените» уместное и оправданное»

26 октября 2017, 14:40
5

Старший тренер сборной России до 17 лет Дмитрий Хомуха подчеркнул, что пять аргентинцев в составе «Зенита» – это явный перебор. Специалист заявил, что хотел бы видеть в петербургском клубе местных воспитанников.

– Пять аргентинцев – это не перебор?

– Это клубный вектор развития. Но, на мой взгляд, явный перебор. Хотелось бы видеть в «Зените» больше питерских, а их – ограниченное количество. Да, Кузяев прошел систему «Зенита», но его одного явно недостаточно. Даже с точки зрения посещения матчей болельщиками. Лучше смотреть на тех игроков, которых вырастил сам клуб, чем на большое количество легионеров. Учитывая, какая сейчас инфраструктура у академии и какие возможности есть у «Зенита», удивляет отсутствие местных воспитанников. «Зениту», в отличие от ЦСКА, в этом плане нечем похвастаться.

– Президент России даже обратил внимание на большое количество легионеров в составе «Зенита», которое было в матче с «Реалом Сосьедад»…

– Да, это было абсолютно уместное и оправданное замечание. Тем не менее, в Лиге Европы лимита нет на легионеров…

Источник: «Спорт уик-энд»
Россия. Премьер-лига Зенит Хомуха Дмитрий Путин Владимир
Комментарии (5)
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Garrincha58
1509019645
Чем оно уместное и чем оправданное? Я считаю Президент не должен вмешиваться в футбольные дела клуба не его это дело Если он такой умный то пусть купит команду как Галицкий и воспитывает в ней 22 русских игрока типа Комбарова или Бухарова и посмотрим, что он с ними чего то добьется с командами типа Реал Сосьедад я уж не говорю о европейских грандах
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Garrincha58
1509020354
если бы эти пятеро аргентинцев были хорошего качества то да пять человек было бы нормально но ведь они среднего качеств игроки например Дриусси ни чем не лучше Полоза а Ригони не лучше Кокорина а Паредес вообще переоцененный игрок его бы ни за что не продали из Ромы а Мамману из Лиона из всех аргентинцев лучше всех на данный момент нужен Зениту Краневиттер потому что у них нет опорника как раньше так и сейчас и почему бы не вернуть было летом Денисова Нобоа не понятно зачем взяли Ерохин вообще тоже самое что и Юсупов лучше бы Могилевец играл или Евсеев как он сейчас в Урале зажигает один из лучших Чернова тоже не понятно почему продалии тенер Манчини тоже пустая трата времени он в МанСити с такими звездами ничего не добился а уж с этими аргентинцами и ЧР не выиграет не говоря уже чего то в Европе возьмет
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la verdad
1509028937
Как же без Пукина в новостях?))) Вдруг забудут :)))
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prezent2017
1509050853
Путин - фан Зенита, потому так и сказал. А на коней и свиней ему просто наплевать!
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