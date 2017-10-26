Конте остался недоволен действиями «Челси» во втором тайме с «Эвертоном»

Главный тренер «Челси» Антони Конте признался, что доволен своей командой лишь отчасти. Лондонцы оформили выход в четвертьфинал Кубка лиги, обыграв «Эвертон», но действовали удачно, по словам тренера, лишь до перерыва.

«В первом тайме мы действовали хорошо и создавали моменты для взятия ворот, однако после перерыва сдали позиции. Однако для матча с таким сильным соперником, как «Эвертон», это нормально. Кроме того, у них новый тренер, что зачастую заставляет игроков выкладываться по максимуму.

Именно поэтому эта игра была очень опасной для нас, и я рад, что мы успешно справились со всеми трудностями», – заявил Конте после финального свистка.

Матч 1/8 финала Кубка английской лиги «Челси» – «Эвертон» закончился со счетом 2:1.