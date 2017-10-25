Тренер «Авангарда»: «Спартак-Нальчик» найдет свой шанс против «Спартака»

Главный тренер «Авангарда» Хасанби Биджиев поделился прогнозом на матча «Спартак» – «Спартак-Нальчик» в 1/8 финала Кубка России (0:1, 22-я минута).

«Я долго работал в «Спартаке-Нальчик», мне близок и дорог этот клуб. Сегодня будем смотреть и болеть за команду из Нальчика. Нальчане сегодня встречаются с действующим чемпионом страны, матч будет тяжелый. Уверен, что игроки «Спартака Нальчик» проявят характер, мастерство. Свой шанс они будут искать и найдут, но матч будет очень непростой.

Несмотря на то что в составе московского «Спартака» выйдут молодые игроки, москвичи остаются фаворитами. Нальчанам надо строго сыграть в обороне и искать свое счастье в контратаках и во время стандартных положений. Тогда у них будет шанс достигнуть успеха в этой игре», — сказал Биджиев.

«Бомбардир» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча в Москве.