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    Тренер «Авангарда»: «Спартак-Нальчик» найдет свой шанс против «Спартака»

    Главный тренер «Авангарда» Хасанби Биджиев поделился прогнозом на матча «Спартак»«Спартак-Нальчик» в 1/8 финала Кубка России (0:1, 22-я минута).

    «Я долго работал в «Спартаке-Нальчик», мне близок и дорог этот клуб. Сегодня будем смотреть и болеть за команду из Нальчика. Нальчане сегодня встречаются с действующим чемпионом страны, матч будет тяжелый. Уверен, что игроки «Спартака Нальчик» проявят характер, мастерство. Свой шанс они будут искать и найдут, но матч будет очень непростой.

    Несмотря на то что в составе московского «Спартака» выйдут молодые игроки, москвичи остаются фаворитами. Нальчанам надо строго сыграть в обороне и искать свое счастье в контратаках и во время стандартных положений. Тогда у них будет шанс достигнуть успеха в этой игре», — сказал Биджиев.

    «Бомбардир» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча в Москве.

    Источник: Чемпионат.ком

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    25.10.2017 19:25
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