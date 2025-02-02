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Помазун перешел из ЦСКА в «Спартак»

Вратарь Илья Помазун подписал контракт со «Спартаком» на 2,5 года. 28-летний голкипер успешно прошел в Москве углубленное медицинское обследование и в ближайшее время присоединится к красно-белым на сборе в Дубае.

  • Помазун ранее принадлежал ЦСКА, но не играл за команду в этом сезоне и отсутствует на сборах.
  • В сентябре прошлого года футболиста отстраняли от тренировок с командой после интервью, в котором голкипер допустил свой переход в «Спартак».
  • Transfermarkt оценивает стоимость трансфера Помазуна в 1,2 миллиона евро.
  • В постсоветской истории напрямую из ЦСКА в «Спартак» переходили Валерий Масалитин в 1994 году и Хесус Медина в 2023-м. Также Роман Еременко, у которого во время периода дисквалификации за использование допинга, истек срок контракта с красно-синими, после отбытия наказания подписал контракт с красно-белыми.
  • Отец Ильи Александр Помазун выступал за «Спартак» в 1993 году. Он провел 14 матчей за красно-белых в чемпионате России и Лиге чемпионов, став чемпионом страны.

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Источник: официальный сайт «Спартака»

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02.02.2025 14:28
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Комментарии (6)
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ivany4
1738496615
Что ни говори. а Спартаковский дух проникает надолго и передаётся с генами. Добро пожаловать, по проторенной дорожке!!
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7:1
1738496837
писал уже до этого, коротко повторюсь. игрок не молодой, о будущем думать надо. смысл перебегания с лавки на лавку - потому что тарасятник дал подъёмные, как и положено. даже если это пол-ляма € - то на эти бабки помазун купит, допустим, трёшку в центре москвы и будет сдавать за 250-300 тыс. до конца жизни обеспечен, с учётом того, что стоимость аренды квартир будет только расти. верный ход для лавочного вратаря, что тут ещё сказать. все бы так поступили. и уже пофиг, что из цска в спартак.
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FROLL007
1738502673
Подоит с лавки мазутный проект. Кто их только не доил.
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Спартачище
1738504909
Приветствуем Илью в главном клубе страны Болотная шваль и тут облизывается Все посылают нах болотное посмешище, они уже привыкшие к унижениям
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Борис34684
1738505298
А, подняли руку и резко опустили.
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zigbert
1738516911
С вратарем вопрос решен. Удачной игры за Спартак Илья!
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