Помазун перешел из ЦСКА в «Спартак»

Вратарь Илья Помазун подписал контракт со «Спартаком» на 2,5 года. 28-летний голкипер успешно прошел в Москве углубленное медицинское обследование и в ближайшее время присоединится к красно-белым на сборе в Дубае.

Помазун ранее принадлежал ЦСКА, но не играл за команду в этом сезоне и отсутствует на сборах.

В сентябре прошлого года футболиста отстраняли от тренировок с командой после интервью, в котором голкипер допустил свой переход в «Спартак».

Transfermarkt оценивает стоимость трансфера Помазуна в 1,2 миллиона евро.

В постсоветской истории напрямую из ЦСКА в «Спартак» переходили Валерий Масалитин в 1994 году и Хесус Медина в 2023-м. Также Роман Еременко, у которого во время периода дисквалификации за использование допинга, истек срок контракта с красно-синими, после отбытия наказания подписал контракт с красно-белыми.

Отец Ильи Александр Помазун выступал за «Спартак» в 1993 году. Он провел 14 матчей за красно-белых в чемпионате России и Лиге чемпионов, став чемпионом страны.