Самедов: «Боялся, что болельщики «Спартака» меня не примут, ведь играл за разные московские клубы»

Полузащитник «Спартака» Александр Самедов отметил, что сомневался при переходе из «Локомотива». Футболист является воспитанником красно-белых, которых покинул в 2005 году.

«Возвращение домой – масштабное событие в моей жизни. Однако, признаюсь честно, сомнения были. Не то, что побаивался. Хотя чего скрывать. Боялся, что болельщики меня не примут, ведь играл за разные московские клубы.

Первый гол? Сложно передать эмоции. Первая игра, 40 тысяч болельщиков на стадионе. Гол в ворота «Анжи» – мой любимый. Все почему-то говорят про мяч «Зениту», но этот для меня важнее, – сказал Самедов.

В текущем сезоне полузащитник провел в чемпионате России девять матчей, в которых забил один гол.