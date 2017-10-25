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  • Самедов: «Боялся, что болельщики «Спартака» меня не примут, ведь играл за разные московские клубы»

Самедов: «Боялся, что болельщики «Спартака» меня не примут, ведь играл за разные московские клубы»

25 октября 2017, 14:46
9

Полузащитник «Спартака» Александр Самедов отметил, что сомневался при переходе из «Локомотива». Футболист является воспитанником красно-белых, которых покинул в 2005 году.

«Возвращение домой – масштабное событие в моей жизни. Однако, признаюсь честно, сомнения были. Не то, что побаивался. Хотя чего скрывать. Боялся, что болельщики меня не примут, ведь играл за разные московские клубы.

Первый гол? Сложно передать эмоции. Первая игра, 40 тысяч болельщиков на стадионе. Гол в ворота «Анжи» – мой любимый. Все почему-то говорят про мяч «Зениту», но этот для меня важнее, – сказал Самедов.

В текущем сезоне полузащитник провел в чемпионате России девять матчей, в которых забил один гол.

Источник: Фратрия
Россия. Премьер-лига Спартак Самедов Александр
Комментарии (9)
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DOCTOR PENALTY
1508932231
Да Саша, с переходами ты конечно начепушил, за кого -только не играл. Но сечас видно, что стараешься. Простили. Забыли. Давай восстанавливайся.
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Челнинец
1508934290
Если бы играл за Зенит и Цска, то тогда может и не приняли бы! а так Локо и Динамо с ФК Москва не особо принципиальные соперники в отличие ЦСКА И ЗЕНИТА!
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Диктор
1508936216
Ты наш-ты внутри красно-белый.
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IVANRUS777
1508939724
Саня молодец что вернулся
Ответить
OfaZavr
1508942276
Хорошо что вернулся и приносишь пользу, а не отбываешь номер. Так держать!
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порт
1508942978
Да в свинарнике любую шалаву примут.
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ДЯДЯ КАМЕНЬ
1509028363
Мужиков брать не западло
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