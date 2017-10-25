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    Самедов: «Боялся, что болельщики «Спартака» меня не примут, ведь играл за разные московские клубы»

    Полузащитник «Спартака» Александр Самедов отметил, что сомневался при переходе из «Локомотива». Футболист является воспитанником красно-белых, которых покинул в 2005 году.

    «Возвращение домой – масштабное событие в моей жизни. Однако, признаюсь честно, сомнения были. Не то, что побаивался. Хотя чего скрывать. Боялся, что болельщики меня не примут, ведь играл за разные московские клубы.

    Первый гол? Сложно передать эмоции. Первая игра, 40 тысяч болельщиков на стадионе. Гол в ворота «Анжи» – мой любимый. Все почему-то говорят про мяч «Зениту», но этот для меня важнее, – сказал Самедов.

    В текущем сезоне полузащитник провел в чемпионате России девять матчей, в которых забил один гол.

    Источник: Фратрия

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    25.10.2017 14:46
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +122

      ДЯДЯ КАМЕНЬ 26 октября 2017, 17:32

      Мужиков брать не западло

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +6328

      порт 25 октября 2017, 17:49

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Да в свинарнике любую шалаву примут.

      -5
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      ...
      Рейтинг: +454

      Filllllll > порт 25 октября 2017, 18:02

      Шалаву, пока в зените держат, бздюбой зовут

      4
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 25 октября 2017, 17:37

      Хорошо что вернулся и приносишь пользу, а не отбываешь номер. Так держать!

      2
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      Рейтинг: +1611

      IVANRUS777 25 октября 2017, 16:55

      Саня молодец что вернулся

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор 25 октября 2017, 15:56

      Ты наш-ты внутри красно-белый.

      4
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      Рейтинг: +2547

      Челнинец 25 октября 2017, 15:24

      Если бы играл за Зенит и Цска, то тогда может и не приняли бы! а так Локо и Динамо с
      ФК Москва не особо принципиальные соперники в отличие ЦСКА И ЗЕНИТА!

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +2547

      Челнинец > vit1903 27 октября 2017, 21:18

      ты явно футбол не смотришь, тупо сидишь пишешь всякую херь!

      0
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      Рейтинг: +24382

      DOCTOR PENALTY 25 октября 2017, 14:50

      Да Саша, с переходами ты конечно начепушил, за кого -только не играл. Но сечас видно, что стараешься. Простили. Забыли. Давай восстанавливайся.

      -1
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