Роналду: «Португалии нужно быть скромнее, но она в состоянии преподнести сюрприз на ЧМ-2018»

Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду не относит свою команду к фаворитам предстоящего в России чемпионата мира-2018. Футболист уверен, что не обязательно им являться, чтобы иметь возможность выиграть трофей. Португалец также отметил, что Россия всегда приносила ему удачу.

– Безусловно, победа на Евро-2016 имела фундаментальное значение. Конечно, в моей коллекции очень не хватало титула, завоеванного со сборной, и, слава Богу, мы сумели это сделать. Нынешний год также можно считать удачным.

Борьба за путевку на ЧМ-2018 получилась непростой, но все закончилось хорошо. Все мы – игроки, тренеры, технический персонал – договорились отнестись с максимальной серьезностью к квалификации мирового первенства, и нам все-таки удалось решить свою задачу в последнем матче против Швейцарии.

– Теперь вы можете думать о России – стране, где уже побывали этим летом на Кубке конфедераций.

– Да, я играл в России неоднократно. Именно в Москве я выиграл свою первую Лигу чемпионов. Россия приносила мне удачу. Пусть в последний раз немного не получилось – мы не смогли завоевать Кубок конфедераций, но в целом это был интересный и полезный опыт. Мы уступили в полуфинале Чили в серии пенальти, но пенальти – это всегда лотерея. Надо смотреть на ситуацию позитивно: хорошо, что это случилось в этот раз, а не на чемпионате мира.

– После успеха на Евро многие включают Португалию в число фаворитов предстоящего мундиаля. Вы с этим согласны?

– Это вполне понятно. Мы же чемпионы Европы, что, конечно же, создает высокие ожидания. Однако повторю то, что говорил и перед Евро: Португалия никогда не является фаворитом на крупных турнирах. Есть команды, которые теоретически сильнее нашей – у них выше рейтинг, выше авторитет. Поэтому нам нужно быть скромнее, согласиться с тем, что фаворитами являются другие, однако мы всегда в состоянии преподнести сюрприз.