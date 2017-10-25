Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Ловчев не верит в чемпионство «Локомотива»

    Бывший советский футболист Евгений Ловчев считает, что «Локомотив» вряд ли станет чемпионом в текущем сезоне, но нынешнее положение команды в турнирной таблице говорит о высоком тренерском классе Юрия Семина.

    «Вряд ли «Локомотив» станет чемпионом, но то, что команда показывает такой результат в таких условиях, это говорит о тренерском классе Юрия Палыча.

    Еще тот, назовем его так, первый «Локомотив» Семина, называли семьей. И я обращал внимание, кто сидел рядом с главным тренером на лавке. Это же все футбольные люди. Сашка Ракитский тренировал вратарей, Володя Коротков был начальником команды, Володя Эштреков. И сейчас тоже самое: на лавке только футбольные люди – Лоськов, Пашинин, Оганесян.

    Это говорит о том, что Семин всегда уважительно относится к людям футбола, он и они к Палычу относятся также. В общем, я всегда буду принимать сторону Семина», – заявил Ловчев.

    После 14-ти туров «Локомотив» делит первую строчку в турнирной таблице с «Зенитом» – у команд по 29 очков.

    Источник: «Советский спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    25.10.2017 08:03
    Рекомендуем
    Комментарии15
    ...
    • ...
      Рейтинг: +19

      Валентинович 25 октября 2017, 14:11

      В прошлом году то же не верили в "Спартак".

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор 25 октября 2017, 12:31

      А что есть идиоты кто в это верит?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3484

      Diesel133 > Диктор 25 октября 2017, 12:55

      верят болельщики. Если ты называешь людей, которые верят в свою команду, идиотами, то ты сам недалеко ушел!

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3410

      mdu86 > Диктор 25 октября 2017, 15:06

      Болельщики Спартака верили и ждали 16 лет. Ты сам себя же причисляешь к идиотам...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2638

      ljrljr0505 25 октября 2017, 11:30

      Станет ЛОКО чемпионом или нет, по большому счету без разницы. Главное, что наш клуб Сейчас в лидерах и создает интригу в чемпионате... А что еще надо, чтобы все ждали с нетерпением следующей игры?...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1687

      Tostao 25 октября 2017, 11:19

      Обычно прогнозы Ловчева не сбываются.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17369

      Garrincha58 25 октября 2017, 10:54

      в Лестер тоже никто не верил, хочу чтобы Локоball стал чемпионом! кстати у них скоро и Ари и Чорлука на подходе

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3410

      mdu86 > Garrincha58 25 октября 2017, 15:03

      Странно, но в тоже время приятно слышать такие слова от болельщика Зенита

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1994

      Pourport 25 октября 2017, 10:39

      Мясо спустя 13 лет смогло,а Локо нет?Вполне!)

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +268

      BorisoW 25 октября 2017, 10:25

      С какой командой псевдоэксперт становился чемпионом?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1771

      Alex Y 25 октября 2017, 09:22

      Помню в далёком 2008 году, Лобчев говорил я что если Рубин станет чемпионом, то он ляжет под шпалы)

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7557

      серега кашин 25 октября 2017, 09:11

      наши псевдо эксперты никогда ни во что не верят

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6328

      порт 25 октября 2017, 08:49

      Весной узнаем.

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11