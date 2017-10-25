Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Ловчев не верит в чемпионство «Локомотива»

25 октября 2017, 08:03
15

Бывший советский футболист Евгений Ловчев считает, что «Локомотив» вряд ли станет чемпионом в текущем сезоне, но нынешнее положение команды в турнирной таблице говорит о высоком тренерском классе Юрия Семина.

«Вряд ли «Локомотив» станет чемпионом, но то, что команда показывает такой результат в таких условиях, это говорит о тренерском классе Юрия Палыча.

Еще тот, назовем его так, первый «Локомотив» Семина, называли семьей. И я обращал внимание, кто сидел рядом с главным тренером на лавке. Это же все футбольные люди. Сашка Ракитский тренировал вратарей, Володя Коротков был начальником команды, Володя Эштреков. И сейчас тоже самое: на лавке только футбольные люди – Лоськов, Пашинин, Оганесян.

Это говорит о том, что Семин всегда уважительно относится к людям футбола, он и они к Палычу относятся также. В общем, я всегда буду принимать сторону Семина», – заявил Ловчев.

После 14-ти туров «Локомотив» делит первую строчку в турнирной таблице с «Зенитом» – у команд по 29 очков.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Локомотив Семин Юрий Ловчев Евгений
Комментарии (15)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
DOCTOR PENALTY
1508908681
Приятные слова для людей отдающих свою жизнь футболу. Ну а насчёт верю-не-верю, Евгений Серафимыч гибкий и объективно может поменять мнение.
Ответить
Fan Loko mik
1508909952
Всё правильно, но тем не менее ЛОКО лучший!!!!
Ответить
порт
1508910542
Весной узнаем.
Ответить
серега кашин
1508911888
наши псевдо эксперты никогда ни во что не верят
Ответить
Alex Y
1508912545
Помню в далёком 2008 году, Лобчев говорил я что если Рубин станет чемпионом, то он ляжет под шпалы)
Ответить
Pourport
1508917174
Мясо спустя 13 лет смогло,а Локо нет?Вполне!)
Ответить
Garrincha58
1508918095
в Лестер тоже никто не верил, хочу чтобы Локоball стал чемпионом! кстати у них скоро и Ари и Чорлука на подходе
Ответить
ljrljr0505
1508920235
Станет ЛОКО чемпионом или нет, по большому счету без разницы. Главное, что наш клуб Сейчас в лидерах и создает интригу в чемпионате... А что еще надо, чтобы все ждали с нетерпением следующей игры?...
Ответить
Диктор
1508923869
А что есть идиоты кто в это верит?
Ответить
Валентинович
1508929870
В прошлом году то же не верили в "Спартак".
Ответить
Главные новости
Колосков раскрыл, сколько зарабатывал на посту президента РФС
16:08
2
«Ахмат» не отпустил Швеца в «Зенит» и «Спартак» за 6 миллионов: «Нам сказали не лезть»
15:59
Участник ЧМ-2026 отказал «Рубину»
15:48
1
Максименко – лучший вратарь нового сезона РПЛ по предотвращенным голам
15:27
9
«Ну красота же»: Тюкавин иронично высказался о голевых моментах в матче с «Зенитом»
15:10
4
Канье Уэст впервые выступит в России – на стадионе клуба РПЛ
14:38
13
Колосков раскрыл, как его сняли с поста президента РФС: «Я приехал к Медведеву и назвал три фамилии»
14:25
1
Мостовой – о победе «Зенита» над «Динамо»: «Как обычно, вмешались судьи»
14:16
11
ФотоБускетс вернулся в «Барселону»
13:56
Агент Тюкавина – о пенальти в ворота «Динамо» с «Зенитом»: «Все команды равны, но некоторые ровнее»
13:48
8
Все новости
Все новости
Семенов объяснил успешный старт «Спартака» в сезоне РПЛ
16:39
«Краснодар» благословили на чемпионство
15:00
2
Канье Уэст впервые выступит в России – на стадионе клуба РПЛ
14:38
13
Колосков раскрыл, как его сняли с поста президента РФС: «Я приехал к Медведеву и назвал три фамилии»
14:25
1
Мостовой – о победе «Зенита» над «Динамо»: «Как обычно, вмешались судьи»
14:16
10
Агент Тюкавина – о пенальти в ворота «Динамо» с «Зенитом»: «Все команды равны, но некоторые ровнее»
13:48
8
В махачкалинском «Динамо» оценили перформанс Евсеева после игры с «Крыльями»
13:33
1
Колосков сказал, когда вернут Россию
13:18
10
Даку – об Угальде: «Ощущение, что выступаем вместе уже 3-4 года»
12:55
5
Семин оценил победу «Спартака» над «Балтикой»
12:51
Стало известно, когда пройдет прощальный матч Вагнера Лава за ЦСКА
12:36
3
Тюкавин дерзко ответил на слова Сулейманова
12:27
5
Соболев высказался о конкуренции с Глушенковым
12:17
3
ВидеоДаку дал интервью на русском языке после матча с «Балтикой»
11:56
2
Боккетти готов возглавить «Спартак»: «Одна из лучших команд мира»
11:48
7
Орлов оценил разгромную победу «Зенита» над «Динамо»: «Счет не по игре»
11:44
11
Семин прокомментировал 3:0 «Зенита» с «Динамо»
11:10
3
Племянника Кадырова назвали «маленьким Месси»
10:45
6
У Фомина возникли два вопроса по судейству в матче с «Зенитом»
10:40
2
Зобнин оценил игру Даку за «Спартак»
09:46
2
Глушаков высказался о возвращении Дзюбы в «Спартак»
09:30
8
СпецпроектПравда или ложь об истории «Динамо»: тест от «Бомбардира» про бело-голубых
09:15
Шварц – после неудачного старта «Динамо»: «Счастлив быть здесь»
00:39
9
Губерниев прокомментировал крупную победу «Зенита» над «Динамо»
00:23
8
Впечатления Карседо от игры Даку за «Спартак»
00:09
5
Генич оценил победу «Спартака» над «Балтикой»
00:01
2
Угальде рассказал, как ему играется с Даку
Вчера, 23:56
2
Талалаев с негативом высказался о судействе в матче со «Спартаком»
Вчера, 23:36
26
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+