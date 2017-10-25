Ловчев не верит в чемпионство «Локомотива»

Бывший советский футболист Евгений Ловчев считает, что «Локомотив» вряд ли станет чемпионом в текущем сезоне, но нынешнее положение команды в турнирной таблице говорит о высоком тренерском классе Юрия Семина.

«Вряд ли «Локомотив» станет чемпионом, но то, что команда показывает такой результат в таких условиях, это говорит о тренерском классе Юрия Палыча.

Еще тот, назовем его так, первый «Локомотив» Семина, называли семьей. И я обращал внимание, кто сидел рядом с главным тренером на лавке. Это же все футбольные люди. Сашка Ракитский тренировал вратарей, Володя Коротков был начальником команды, Володя Эштреков. И сейчас тоже самое: на лавке только футбольные люди – Лоськов, Пашинин, Оганесян.

Это говорит о том, что Семин всегда уважительно относится к людям футбола, он и они к Палычу относятся также. В общем, я всегда буду принимать сторону Семина», – заявил Ловчев.

После 14-ти туров «Локомотив» делит первую строчку в турнирной таблице с «Зенитом» – у команд по 29 очков.