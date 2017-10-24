Бывшая футболистка «КПР» рассказала о том, что в 2012 году футболист АПЛ пытался ее изнасиловать

Бывшая футболистка женской команды «КПР» Александра Норд рассказала о том, как в 2012 году женатый футболист АПЛ пытался ее изнасиловать.

В 2012 году Норд было 19 лет, она отдыхала в ночном клубе в Лондоне и встретила футболиста Премьер-лиги. Его имя не уточняется, известно только, что он выступал в Испании до переезда в Англию. Она уже однажды пересекалась с ним в том же клубе.

Футболист и Норд вышли из клуба купить еды, и он, по словам потерпевшей, заманил ее в отель, пообещав снять ей отдельный номер. Но номер оказался общим. Игрок начал приставать к Норд, она попросила его перестать делать это и пошла спать.

Как вспоминает бывшая футболистка, она заснула в одежде, но проснулась уже без нее.

Сообщать об этом инциденте в полицию она не решалась, так как боялась погубить этим карьеру. Сейчас она решила рассказать об этом, узнав о скандальном расследовании в США по делу о домогательствах кинопродюсера Харви Вайнштена.