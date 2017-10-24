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    Бывшая футболистка «КПР» рассказала о том, что в 2012 году футболист АПЛ пытался ее изнасиловать

    Бывшая футболистка женской команды «КПР» Александра Норд рассказала о том, как в 2012 году женатый футболист АПЛ пытался ее изнасиловать.

    В 2012 году Норд было 19 лет, она отдыхала в ночном клубе в Лондоне и встретила футболиста Премьер-лиги. Его имя не уточняется, известно только, что он выступал в Испании до переезда в Англию. Она уже однажды пересекалась с ним в том же клубе.

    Футболист и Норд вышли из клуба купить еды, и он, по словам потерпевшей, заманил ее в отель, пообещав снять ей отдельный номер. Но номер оказался общим. Игрок начал приставать к Норд, она попросила его перестать делать это и пошла спать.

    Как вспоминает бывшая футболистка, она заснула в одежде, но проснулась уже без нее.

    Сообщать об этом инциденте в полицию она не решалась, так как боялась погубить этим карьеру. Сейчас она решила рассказать об этом, узнав о скандальном расследовании в США по делу о домогательствах кинопродюсера Харви Вайнштена.

    Источник: Daily Mail

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    24.10.2017 20:53
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 25 октября 2017, 10:42

      сейчас бум какой-то на этой почве, поэтому ничего удивительного.

      1
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      Рейтинг: +1216

      VikNMar 25 октября 2017, 00:04

      Теперь , что не модно , если тебя не пытались изнасиловать .......

      0
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      Рейтинг: +117

      Tonka88 24 октября 2017, 23:31

      да лан... сама виновата - напилась до того состояния, что не заметила как он её раздел, а потом очнулась в рваных колготках, когда этот хрен там ей хлюпал уже где нужно ) чё предъявлять то, непонятно. Наивная... )

      0
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      Рейтинг: +121

      Hasanino 24 октября 2017, 22:49

      Все хотят хайпа

      0
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      Рейтинг: +880

      mishavandit 24 октября 2017, 22:31

      похоже это Винни Джонс )))

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      Рейтинг: +7557

      серега кашин 24 октября 2017, 22:29

      бред сивой кобылы, просто про нее все забыли и она решила такой хренью о себе напомнить

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      Рейтинг: +3459

      Отчаянный Пердун > серега кашин 25 октября 2017, 00:31

      про неё и не знали!!! футболист чьё имя не уточняется лет 5 назад, срок исковой давности 3 года! Пытались изнасиловать, проснулась голой! может её там вся команда драла пока она пьяная была!!! просто пиар!

      2
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      Рейтинг: +240

      Italian_93 24 октября 2017, 22:15

      Как-то в друг я девственности лешился, так ей 19 было мне 16 слов, раньше сказать боялся, что это отразится на моей репутации - ЗАЧЕМ ТЫ ДУРА С НИМ ТОГДА ПОШЛА, ОТСОСАЛА БЫ ЗА УГЛОМ И ДОМОЙ

      2
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      Рейтинг: +8918

      vladik12 24 октября 2017, 21:53

      Ну Андрей, зачем тебе была нужна она?

      1
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      Рейтинг: +7012

      Красногорск_Фан 24 октября 2017, 21:51

      Ну прямо скажем. Смотришь бывает Евролиги, судьи -женщины страшнее ядерной войны. Квадратные, веснушчатые, нахмуренные, размером с мастодонта. Не одобряю насилие, но больше похоже на само-комплимент.

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      Рейтинг: +3484

      Diesel133 > Красногорск_Фан 25 октября 2017, 13:38

      не тот случай. кликнул ссылку на источник, там фотки ее есть, норм девчонка.

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      Рейтинг: +24381

      DOCTOR PENALTY 24 октября 2017, 21:47

      Слов нет............

      1
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