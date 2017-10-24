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  • Бывшая футболистка «КПР» рассказала о том, что в 2012 году футболист АПЛ пытался ее изнасиловать

Бывшая футболистка «КПР» рассказала о том, что в 2012 году футболист АПЛ пытался ее изнасиловать

24 октября 2017, 20:53
14

Бывшая футболистка женской команды «КПР» Александра Норд рассказала о том, как в 2012 году женатый футболист АПЛ пытался ее изнасиловать.

В 2012 году Норд было 19 лет, она отдыхала в ночном клубе в Лондоне и встретила футболиста Премьер-лиги. Его имя не уточняется, известно только, что он выступал в Испании до переезда в Англию. Она уже однажды пересекалась с ним в том же клубе.

Футболист и Норд вышли из клуба купить еды, и он, по словам потерпевшей, заманил ее в отель, пообещав снять ей отдельный номер. Но номер оказался общим. Игрок начал приставать к Норд, она попросила его перестать делать это и пошла спать.

Как вспоминает бывшая футболистка, она заснула в одежде, но проснулась уже без нее.

Сообщать об этом инциденте в полицию она не решалась, так как боялась погубить этим карьеру. Сейчас она решила рассказать об этом, узнав о скандальном расследовании в США по делу о домогательствах кинопродюсера Харви Вайнштена.

Источник: Daily Mail
Англия
Комментарии (14)
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raritet
1508870836
Не понял, это футбольный сайт или страницы желтухи?
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DOCTOR PENALTY
1508870853
Слов нет............
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Красногорск_Фан
1508871098
Ну прямо скажем. Смотришь бывает Евролиги, судьи -женщины страшнее ядерной войны. Квадратные, веснушчатые, нахмуренные, размером с мастодонта. Не одобряю насилие, но больше похоже на само-комплимент.
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vladik12
1508871212
Ну Андрей, зачем тебе была нужна она?
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Italian_93
1508872526
Как-то в друг я девственности лешился, так ей 19 было мне 16 слов, раньше сказать боялся, что это отразится на моей репутации - ЗАЧЕМ ТЫ ДУРА С НИМ ТОГДА ПОШЛА, ОТСОСАЛА БЫ ЗА УГЛОМ И ДОМОЙ
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серега кашин
1508873342
бред сивой кобылы, просто про нее все забыли и она решила такой хренью о себе напомнить
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Hasanino
1508874597
Все хотят хайпа
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Tonka88
1508877079
да лан... сама виновата - напилась до того состояния, что не заметила как он её раздел, а потом очнулась в рваных колготках, когда этот хрен там ей хлюпал уже где нужно ) чё предъявлять то, непонятно. Наивная... )
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VikNMar
1508879045
Теперь , что не модно , если тебя не пытались изнасиловать .......
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OfaZavr
1508917371
сейчас бум какой-то на этой почве, поэтому ничего удивительного.
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