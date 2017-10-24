Желтая карточка Вернблума в игре с «Зенитом» стала для него рекордной

Полузащитник ЦСКА Понтус Вернблум получил желтую карточку в матче 14-го тура чемпионата России с «Зенитом». Эта карточка стала 12-й для шведа в 12 играх с сине-бело-голубыми.

Таким образом, Вернблум стал рекордсменом по количеству желтых карточек, полученных в играх против одной команды в чемпионате России.

Раньше этот рекорд принадлежал Владиславу Радимову, который получил 11 желтых карточек в 11 матчах против ЦСКА. Семь из них — играя за «Зенит», три — за «Крылья Советов», одну — за «Динамо».

Понтус Вернблум пропустит следующий матч 15-го тура РФПЛ против тульского «Арсенала» из-за перебора желтых карточек.