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  • Желтая карточка Вернблума в игре с «Зенитом» стала для него рекордной

Желтая карточка Вернблума в игре с «Зенитом» стала для него рекордной

24 октября 2017, 19:19
15

Полузащитник ЦСКА Понтус Вернблум получил желтую карточку в матче 14-го тура чемпионата России с «Зенитом». Эта карточка стала 12-й для шведа в 12 играх с сине-бело-голубыми.

Таким образом, Вернблум стал рекордсменом по количеству желтых карточек, полученных в играх против одной команды в чемпионате России.

Раньше этот рекорд принадлежал Владиславу Радимову, который получил 11 желтых карточек в 11 матчах против ЦСКА. Семь из них — играя за «Зенит», три — за «Крылья Советов», одну — за «Динамо».

Понтус Вернблум пропустит следующий матч 15-го тура РФПЛ против тульского «Арсенала» из-за перебора желтых карточек.

Источник: ПФК ЦСКА
Россия. Премьер-лига ЦСКА Зенит Вернблум Понтус
Комментарии (15)
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DOCTOR PENALTY
1508862227
Понтус-коллекционер. Прямо целую галерею сформировал.
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VVM1964
1508864821
ЦСКА - КОМАНДА РЕКОРДСМЕНОВ , ЭТО ЖЕ ИЗВЕСТНЫЙ ФАКТ .
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ПФК ЦСКА Моscow
1508865081
скоро будет 100-я карточка)
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Полная Канистра
1508868125
на пенсию пойдёт есть что вспомнить и внукам рассказать
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Zubo
1508871671
Жестокий злобный и хамоватый, а красную дашь, скажут несправедливо, должен продолжать всех косить типа, так справедливее будет, игровой момент, а нам нельзя мы мешки нас можно мочить, спорта больше нет....
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prezent2017
1508880210
Кони все рекордсмены, что Коняфей, что Вернблум.
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truded
1508919074
Смотрел трансляцию - Понтус однозначно вымогал себе карточку, что бы обнулиться))
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vovan55
1508920992
мы хотим всем рекордам наши звонкие дать имена...
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Dominator777
1508923801
Лучший опорник РФПЛ оборонительного плана, который иногда и голы забивает. А "горчичник" - это составная часть игроков такого амплуа. При этом Понтусу тоже частенько достается, но в отличие от других он на жесткую игру соперников не жалуется.
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Одинокий волк Маквейд
1508937170
Была такая футбольно-юмористическая передача *Назло рекордам*, вот Понтус с Акинфеевым там были бы почетными гостями.
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