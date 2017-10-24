Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Желтая карточка Вернблума в игре с «Зенитом» стала для него рекордной

    Полузащитник ЦСКА Понтус Вернблум получил желтую карточку в матче 14-го тура чемпионата России с «Зенитом». Эта карточка стала 12-й для шведа в 12 играх с сине-бело-голубыми.

    Таким образом, Вернблум стал рекордсменом по количеству желтых карточек, полученных в играх против одной команды в чемпионате России.

    Раньше этот рекорд принадлежал Владиславу Радимову, который получил 11 желтых карточек в 11 матчах против ЦСКА. Семь из них — играя за «Зенит», три — за «Крылья Советов», одну — за «Динамо».

    Понтус Вернблум пропустит следующий матч 15-го тура РФПЛ против тульского «Арсенала» из-за перебора желтых карточек.

    Источник: ПФК ЦСКА

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    24.10.2017 19:19
    Рекомендуем
    Комментарии13
    ...
    • ...
      Рейтинг: +8384

      Одинокий волк Маквейд 25 октября 2017, 16:12

      Была такая футбольно-юмористическая передача *Назло рекордам*, вот Понтус с Акинфеевым там были бы почетными гостями.

      11
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +13754

      Dominator777 > Одинокий волк Маквейд 25 октября 2017, 19:56

      Понтус везде в почете, на то он и Понтус.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +13754

      Dominator777 25 октября 2017, 12:30

      Лучший опорник РФПЛ оборонительного плана, который иногда и голы забивает. А "горчичник" - это составная часть игроков такого амплуа. При этом Понтусу тоже частенько достается, но в отличие от других он на жесткую игру соперников не жалуется.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5720

      Svoysvoemubrat > Dominator777 25 октября 2017, 16:44

      Производственные травмы, так сказать.

      7
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +840

      vovan55 25 октября 2017, 11:43

      мы хотим всем рекордам наши звонкие дать имена...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +98

      truded 25 октября 2017, 11:11

      Смотрел трансляцию - Понтус однозначно вымогал себе карточку, что бы обнулиться))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 25 октября 2017, 00:23

      Кони все рекордсмены, что Коняфей, что Вернблум.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1491

      GM > prezent2017 25 октября 2017, 11:44

      А у бомжей все рекорды ставит Газпром.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4293

      Zubo 24 октября 2017, 22:01

      Жестокий злобный и хамоватый, а красную дашь, скажут несправедливо, должен продолжать всех косить типа, так справедливее будет, игровой момент, а нам нельзя мы мешки нас можно мочить, спорта больше нет....

      -2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1491

      GM > Zubo 25 октября 2017, 11:46

      ЗА Дзюбиньей лучше смотри, он у вас белый и пушистый. Мозгами только бог немножко обидел...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 24 октября 2017, 21:02

      на пенсию пойдёт есть что вспомнить и внукам рассказать

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1061

      ПФК ЦСКА Моscow 24 октября 2017, 20:11

      скоро будет 100-я карточка)

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24381

      DOCTOR PENALTY 24 октября 2017, 19:23

      Понтус-коллекционер. Прямо целую галерею сформировал.

      3
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11