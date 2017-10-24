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    Веденеев: «У «Краснодара» нет времени на эксперименты. Нужно играть на результат»

    Экс-полузащитник «Зенита» Сергей Веденеев прокомментировал неудачное выступление «Краснодара» в последних матчах. «Быки» проиграли последние четыре встречи в РФПЛ и после 14-ти туров занимают шестое место в турнирной таблице.

    «Они просто моменты не реализовывают. Я думаю, что основная причина заключается в неопытности тренерского штаба. У команды, борющейся за высокие места, нет времени на эксперименты. Нужно играть на результат, и в то же время хочется, чтобы играли красиво. Когда работал Кононов, у «Краснодара» был истинно атакующий футбол, и было задействовано много южноамериканцев в этой ажурной игре, а Смолов был дополнением к ней.

    А сейчас игра стала более рациональная, но в ней южноамериканцы не так хорошо себя чувствуют, и это снижает их потенциал», – сказал Веденеев.

    Напомним, в сентябре 2016 года Олега Кононова на посту главного тренера сменил Игорь Шалимов.

    Источник: Газета.ру

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    24.10.2017 16:56
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    Комментарии3
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    • ...
      Рейтинг: +1171

      Argon 26 октября 2017, 16:28

      Веденева в тренеры, Шалимого в физруки!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +891

      bolela_16 26 октября 2017, 09:01

      а хочется лучшего...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 25 октября 2017, 00:34

      Результата не будет, пока физрука не выгонят.

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