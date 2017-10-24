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  • Веденеев: «У «Краснодара» нет времени на эксперименты. Нужно играть на результат»

Веденеев: «У «Краснодара» нет времени на эксперименты. Нужно играть на результат»

24 октября 2017, 16:56
3

Экс-полузащитник «Зенита» Сергей Веденеев прокомментировал неудачное выступление «Краснодара» в последних матчах. «Быки» проиграли последние четыре встречи в РФПЛ и после 14-ти туров занимают шестое место в турнирной таблице.

«Они просто моменты не реализовывают. Я думаю, что основная причина заключается в неопытности тренерского штаба. У команды, борющейся за высокие места, нет времени на эксперименты. Нужно играть на результат, и в то же время хочется, чтобы играли красиво. Когда работал Кононов, у «Краснодара» был истинно атакующий футбол, и было задействовано много южноамериканцев в этой ажурной игре, а Смолов был дополнением к ней.

А сейчас игра стала более рациональная, но в ней южноамериканцы не так хорошо себя чувствуют, и это снижает их потенциал», – сказал Веденеев.

Напомним, в сентябре 2016 года Олега Кононова на посту главного тренера сменил Игорь Шалимов.

Источник: Газета.ру
Россия. Премьер-лига Краснодар Веденеев Сергей
Комментарии (3)
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prezent2017
1508880877
Результата не будет, пока физрука не выгонят.
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bolela_16
1508997686
а хочется лучшего...
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Argon
1509024491
Веденева в тренеры, Шалимого в физруки!
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