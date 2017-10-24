Веденеев: «У «Краснодара» нет времени на эксперименты. Нужно играть на результат»

Экс-полузащитник «Зенита» Сергей Веденеев прокомментировал неудачное выступление «Краснодара» в последних матчах. «Быки» проиграли последние четыре встречи в РФПЛ и после 14-ти туров занимают шестое место в турнирной таблице.

«Они просто моменты не реализовывают. Я думаю, что основная причина заключается в неопытности тренерского штаба. У команды, борющейся за высокие места, нет времени на эксперименты. Нужно играть на результат, и в то же время хочется, чтобы играли красиво. Когда работал Кононов, у «Краснодара» был истинно атакующий футбол, и было задействовано много южноамериканцев в этой ажурной игре, а Смолов был дополнением к ней.

А сейчас игра стала более рациональная, но в ней южноамериканцы не так хорошо себя чувствуют, и это снижает их потенциал», – сказал Веденеев.

Напомним, в сентябре 2016 года Олега Кононова на посту главного тренера сменил Игорь Шалимов.