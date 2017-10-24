Геркус: «Противостояние «Зенита» и «Локомотива» – еще один повод смотреть российский футбол»

Президент «Локомотива» Илья Геркус даже после победного матча над «Краснодаром» не торопится говорить о чемпионской гонке. Напомним, что встреча в 14-м туре завершилась победой железнодорожников со счетом 2:0. Это позволило команде поделить первую строчку в турнирной таблице РФПЛ с «Зенитом».

– Вы вышли к полю еще за несколько минут до матча. Экспромт?

– К тому моменту счет уже был 2:0, я пошел туда, чтобы сразу после окончания матча поздравить парней.

– Приобняли Юрия Павловича?

– Очень благодарил его за то, что еду в родной город с командой, которая идет на первом месте. Он сделал огромный подарок. Юрий Павлович принял мою благодарность. Нам обоим очень приятно.

– Многие обратили внимание на ваш внешний вид: стильная кепка.

– Спасибо. Наступает зима, купил теплый головной убор. А петушок в этом году я решил больше не надевать, оставив это Юрию Павловичу. Кроме того, наш заслуженный ветеран, Владимир Петрович Коротков, носит замечательную кепку – взял такую же, как у него.

– Вы сказали, что для вас крайне важно приехать в Питер лидером. Хотели как-то поддеть «Зенит»?

– Нет. Это значит, что клуб, в котором я имею честь работать, достаточно силен, чтобы бросить вызов – на один тур или, кто знает, надолго – «Зениту». По крайней мере, мы дадим питерцам, что называется, игру. Будет интересно! Такое противостояние – еще один повод смотреть российский футбол.

– Вы уже в золотой гонке или по-прежнему скромничаете?

– Скромничаем. Потому что еще только середина чемпионата, на кону лишь победа в первом круге.