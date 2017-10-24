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    Роналду – после победы в номинации ФИФА: «Спасибо болельщикам по всему миру за поддержку»

    Нападающий «Реала» Криштиану Роналду поделился впечатлениями от победы в номинации ФИФА «лучший игрок года».

    «Большое спасибо ребятам, которые за меня голосовали. Должен отдельно отметить Неймара и Лео, которые также здесь.

    Благодарю весь «Реал», тренера (Зидан выиграл «тренера года» – прим. «Бомбардира»), болельщиков и президента – они поддерживали меня весь год. Я очень рад выиграть награду второй раз подряд. Это особенный момент для меня. Спасибо болельщикам по всему миру за их поддержку. Я ценю это, спасибо большое.

    Находиться здесь – прекрасное чувство, и я счастлив», – сказал форвард.

    В числе голосовавших за 32-летнего португальца – главный тренер сборной России Станислав Черчесов.

    Источник: Goal.com

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    24.10.2017 00:33
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