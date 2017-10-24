Роналду – после победы в номинации ФИФА: «Спасибо болельщикам по всему миру за поддержку»

Нападающий «Реала» Криштиану Роналду поделился впечатлениями от победы в номинации ФИФА «лучший игрок года».

«Большое спасибо ребятам, которые за меня голосовали. Должен отдельно отметить Неймара и Лео, которые также здесь.

Благодарю весь «Реал», тренера (Зидан выиграл «тренера года» – прим. «Бомбардира»), болельщиков и президента – они поддерживали меня весь год. Я очень рад выиграть награду второй раз подряд. Это особенный момент для меня. Спасибо болельщикам по всему миру за их поддержку. Я ценю это, спасибо большое.

Находиться здесь – прекрасное чувство, и я счастлив», – сказал форвард.

В числе голосовавших за 32-летнего португальца – главный тренер сборной России Станислав Черчесов.