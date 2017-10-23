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  • Вернблум: «Три желтые карточки к 11-й минуте подпортили игру с «Зенитом»

Вернблум: «Три желтые карточки к 11-й минуте подпортили игру с «Зенитом»

23 октября 2017, 14:46
10

Полузащитник ЦСКА Понтус Вернблум подчеркнул, что матч 14-го тура РФПЛ с «Зенитом» (0:0) был жестким и агрессивным. При этом швед отметил, что судья показал слишком много желтых карточек уже в самом дебюте встречи.

«Игра была очень жесткая, агрессивная. Мы не смогли забить, не создали много голевых моментов, но нам противостояла очень хорошая команда. В целом результатом можно быть довольным.

Как удалось быстро забыть негативный исход поединка с «Базелем»? Когда матчи идут один за другим, необходимо быстро забывать о прошедшем и готовиться к следующему. Нет времени переживать по поводу прошлых поединков. Нам необходимо было полностью сосредоточиться на «Зените», что мы и сделали.

Все играли от ножа, с предельной концентрацией. Не было жестких и грубых подкатов, которые тянули бы на предупреждение. Три желтые карточки к 11-й минуте подпортили игру. Все ждали от поединка бури эмоций, жесткой борьбы. Но не было чересчур грубых фолов, надо было давать игре развиваться. С такими ситуациями надо справляться, управлять ходом матча. Если сразу раздать карточки, игра притупляется и становится скучной.

Болельщики были великолепными, как всегда. Мы очень хотели подарить им три очка, но не создали большого количества моментов. Старались, но не получилось», – сказал Вернблум.

После 14-ти туров армейцы располагаются на третьей строчке в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Зенита» на четыре очка.

Источник: ПФК ЦСКА
Россия. Премьер-лига ЦСКА Зенит Вернблум Понтус
Комментарии (10)
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insider_retro
1508760037
А по мне - так всё по месту... Не будь этих карточек к 11-ой минуте, то к 15-ой минуте кого-нибудь унесли бы с поля с тяжёлой травмой... Некоторые были настроены крайне решительно и не только на саму игру!... Я так думаю...
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Zubo
1508760519
Хлестала Верба по лицу
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neveldomha
1508762356
Ничья на своем поле - это разве хорошо?
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APchelov
1508762719
Мало дали
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mnb 95
1508764473
Дома надо было выигрывать.
Ответить
zenitforever2015
1508764841
Грубых подкатов на жёлтые карточки не было, зато на красную кони точно наиграли.
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paracetamol
1508769301
Этого Поноса первого надо было удалять!
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Dguffin
1508770284
Правда? Не было? Надо было кому-нибудь из наших пару раз так под него подкатился, отдохнул бы пару месяцев в больнице, пересмотрел бы своё отношение.
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smersh45
1508770631
хорошо кони руками играют а наказания ни какого видимо новые правила такие теперь и вообще кони грубили и ещё и возникали не по делу ещё пару карточек законных надо было им влупить и пендаль 100%
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Полная Канистра
1508779294
может для них судьям вообще желтые и красные карточки не предьявлять
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