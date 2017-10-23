Вернблум: «Три желтые карточки к 11-й минуте подпортили игру с «Зенитом»

Полузащитник ЦСКА Понтус Вернблум подчеркнул, что матч 14-го тура РФПЛ с «Зенитом» (0:0) был жестким и агрессивным. При этом швед отметил, что судья показал слишком много желтых карточек уже в самом дебюте встречи.

«Игра была очень жесткая, агрессивная. Мы не смогли забить, не создали много голевых моментов, но нам противостояла очень хорошая команда. В целом результатом можно быть довольным.

Как удалось быстро забыть негативный исход поединка с «Базелем»? Когда матчи идут один за другим, необходимо быстро забывать о прошедшем и готовиться к следующему. Нет времени переживать по поводу прошлых поединков. Нам необходимо было полностью сосредоточиться на «Зените», что мы и сделали.

Все играли от ножа, с предельной концентрацией. Не было жестких и грубых подкатов, которые тянули бы на предупреждение. Три желтые карточки к 11-й минуте подпортили игру. Все ждали от поединка бури эмоций, жесткой борьбы. Но не было чересчур грубых фолов, надо было давать игре развиваться. С такими ситуациями надо справляться, управлять ходом матча. Если сразу раздать карточки, игра притупляется и становится скучной.

Болельщики были великолепными, как всегда. Мы очень хотели подарить им три очка, но не создали большого количества моментов. Старались, но не получилось», – сказал Вернблум.

После 14-ти туров армейцы располагаются на третьей строчке в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Зенита» на четыре очка.