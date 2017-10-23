Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Вернблум: «Три желтые карточки к 11-й минуте подпортили игру с «Зенитом»

    Полузащитник ЦСКА Понтус Вернблум подчеркнул, что матч 14-го тура РФПЛ с «Зенитом» (0:0) был жестким и агрессивным. При этом швед отметил, что судья показал слишком много желтых карточек уже в самом дебюте встречи.

    «Игра была очень жесткая, агрессивная. Мы не смогли забить, не создали много голевых моментов, но нам противостояла очень хорошая команда. В целом результатом можно быть довольным.

    Как удалось быстро забыть негативный исход поединка с «Базелем»? Когда матчи идут один за другим, необходимо быстро забывать о прошедшем и готовиться к следующему. Нет времени переживать по поводу прошлых поединков. Нам необходимо было полностью сосредоточиться на «Зените», что мы и сделали.

    Все играли от ножа, с предельной концентрацией. Не было жестких и грубых подкатов, которые тянули бы на предупреждение. Три желтые карточки к 11-й минуте подпортили игру. Все ждали от поединка бури эмоций, жесткой борьбы. Но не было чересчур грубых фолов, надо было давать игре развиваться. С такими ситуациями надо справляться, управлять ходом матча. Если сразу раздать карточки, игра притупляется и становится скучной.

    Болельщики были великолепными, как всегда. Мы очень хотели подарить им три очка, но не создали большого количества моментов. Старались, но не получилось», – сказал Вернблум.

    После 14-ти туров армейцы располагаются на третьей строчке в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Зенита» на четыре очка.

    Источник: ПФК ЦСКА

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    23.10.2017 14:46
    Рекомендуем
    Комментарии10
    ...
    • ...
      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 23 октября 2017, 20:21

      может для них судьям вообще желтые и красные карточки не предьявлять

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +616

      smersh45 23 октября 2017, 17:57

      хорошо кони руками играют а наказания ни какого видимо новые правила такие теперь и вообще кони грубили и ещё и возникали не по делу ещё пару карточек законных надо было им влупить и пендаль 100%

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +529

      Dguffin 23 октября 2017, 17:51

      Правда? Не было?
      Надо было кому-нибудь из наших пару раз так под него подкатился, отдохнул бы пару месяцев в больнице, пересмотрел бы своё отношение.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17988

      paracetamol 23 октября 2017, 17:35

      Этого Поноса первого надо было удалять!

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +590

      zenitforever2015 23 октября 2017, 16:20

      Грубых подкатов на жёлтые карточки не было, зато на красную кони точно наиграли.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +186

      mnb 95 23 октября 2017, 16:14

      Дома надо было выигрывать.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3412

      APchelov 23 октября 2017, 15:45

      Мало дали

      8
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4915

      neveldomha 23 октября 2017, 15:39

      Ничья на своем поле - это разве хорошо?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4293

      Zubo 23 октября 2017, 15:08

      Хлестала Верба по лицу

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +70677

      insider_retro 23 октября 2017, 15:00

      А по мне - так всё по месту... Не будь этих карточек к 11-ой минуте, то к 15-ой минуте кого-нибудь унесли бы с поля с тяжёлой травмой... Некоторые были настроены крайне решительно и не только на саму игру!... Я так думаю...

      8
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11