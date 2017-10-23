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    Руководство «Вест Хэма» дало Биличу два матча

    Руководство «Вест Хэма» приняло решение не торопиться с увольнением главного тренера команды Славена Билича, сообщает Sky Sports. Специалисту дан шанс, который он должен реализовать в ближайших двух встречах.

    Напомним, что в матче девятого тура АПЛ «Вест Хэм» на своем поле уступил новичку лиги «Брайтону» – 0:3. Далее в расписании команды два выездных дерби – против «Тоттенхэма» в Кубке лиги (25 октября) и с «Кристал Пэлас» (28 октября) в Премьер-лиге.

    Стоит отметить, что в текущем сезоне «Вест Хэм» после девяти туров занимает 16-ю позицию в турнирной таблице АПЛ.

    Источник: Бомбардир.ру

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    23.10.2017 10:57
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