Неймар назвал свое удаление несправедливым

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Нападающий «ПСЖ» Неймар был удален в матче 10-го тура чемпионата Франции против «Марселя». Сама игра закончилась со счетом 2:2.
«Это удаление слишком раздуто. И несправедливо. Я часто получал по ногам от соперников, у меня синяки по всему телу!
Я так отреагировал лишь из-за того, что на мне совершили фол. Меня ударили сзади. Потому я и разозлился», – заявил после матча Неймар.
Напомним, что бразилец получил два предупреждения – на 85-й и 87-й минутах.
Two yellow cards in as many minutes – and Neymar is OFF! pic.twitter.com/fZkKDYYU2Y— Goal (@goal) 22 октября 2017 г.