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    Неймар назвал свое удаление несправедливым

    Нападающий «ПСЖ» Неймар был удален в матче 10-го тура чемпионата Франции против «Марселя». Сама игра закончилась со счетом 2:2.

    «Это удаление слишком раздуто. И несправедливо. Я часто получал по ногам от соперников, у меня синяки по всему телу!

    Я так отреагировал лишь из-за того, что на мне совершили фол. Меня ударили сзади. Потому я и разозлился», – заявил после матча Неймар.

    Напомним, что бразилец получил два предупреждения – на 85-й и 87-й минутах.

    Источник: Goal.com

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    23.10.2017 10:06
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +72

      abhvfdtcn 25 октября 2017, 08:15

      Бесят симуляции в футболе. Превратили в футбол в игрище шлюшек

      0
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      Рейтинг: +43

      B I A N C O N E R I 23 октября 2017, 14:45

      Неймара полностью поддерживаю. Весь матч долбят по нему, а судья только для вида в матче. Он ему даже лица не касался, а тот упал будто Тайсон ему влепил

      0
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      Рейтинг: +1241

      EcioAuditore 23 октября 2017, 13:28

      На провокацию не надо было отвечать и не было бы красной, но эмоции захлестывают так что все по делу соглашусь со всеми, что Неймар по делу вторую желтую получил!

      1
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      Рейтинг: +60

      lim0n7 23 октября 2017, 13:05

      Что-то начинает подкумаривать этот пес, то недоволен что ему не дает пробивать стандарты, оскорбляет игроков с которыми играет, то пнет кого-нибудь... Короче читать противно.

      2
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      Рейтинг: +127

      Oblommoff 23 октября 2017, 12:37

      А сколько раз симулировал сам Неймар. Справедливость восторжествовала

      0
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      Рейтинг: +1853

      I_R_O_N_M_A_N 23 октября 2017, 12:34

      Ввести необходимо наказание за симуляции, пост фактум - первый раз к примеру на 3 матча дисквалификация, при второй симуляции - на 10 матчей, после третьей - на календарный год!!!


      За несколько месяцев с симуляциями в футболе будет покончено...

      0
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      Рейтинг: +169

      TY13R 23 октября 2017, 12:03

      всё справедливо, всё по делу! Чего было возмущаться!!

      -1
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      Рейтинг: +1564

      Decorhome 23 октября 2017, 11:40

      провокации. Провокация к сожалению это тоже часть футбола

      1
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      Рейтинг: +208

      Александр Став 23 октября 2017, 11:17

      когда уже введут прямые красные за симуляцию? в женском футболе даже такого нытья нет.

      4
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      Рейтинг: +23141

      TAGANROG 161 23 октября 2017, 11:00

      Нервы нужно держать при себе.

      -1
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