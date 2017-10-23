Неймар назвал свое удаление несправедливым

Нападающий «ПСЖ» Неймар был удален в матче 10-го тура чемпионата Франции против «Марселя». Сама игра закончилась со счетом 2:2.

«Это удаление слишком раздуто. И несправедливо. Я часто получал по ногам от соперников, у меня синяки по всему телу!

Я так отреагировал лишь из-за того, что на мне совершили фол. Меня ударили сзади. Потому я и разозлился», – заявил после матча Неймар.

Напомним, что бразилец получил два предупреждения – на 85-й и 87-й минутах.