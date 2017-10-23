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Неймар назвал свое удаление несправедливым

23 октября 2017, 10:06
17

Нападающий «ПСЖ» Неймар был удален в матче 10-го тура чемпионата Франции против «Марселя». Сама игра закончилась со счетом 2:2.

«Это удаление слишком раздуто. И несправедливо. Я часто получал по ногам от соперников, у меня синяки по всему телу!

Я так отреагировал лишь из-за того, что на мне совершили фол. Меня ударили сзади. Потому я и разозлился», – заявил после матча Неймар.

Напомним, что бразилец получил два предупреждения – на 85-й и 87-й минутах.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Goal.com
Франция. Лига 1 ПСЖ Неймар
Комментарии (17)
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Чермындыр
1508742812
Первый мудачок спровоцировал, второй повелся. Обоим по желтой - все верно. Неймар сам виноват, что она у него оказалась второй
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insider_retro
1508743450
Справедливости вообще мало, а злого Неймара она и подавно обойдёт стороной!..))
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allkeeper
1508744454
Непрофессиональное поведение и всё
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XaXatyn
1508744705
Как же много в футболе стало вот таких эпизодов ! Симулянты чертовы , дотронулся до игрока , такое ощущения что лоукик в голову пробил.
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Karakush
1508745313
Самому не стремно так кривлятся? Он его даже не ударил а немного пихнул грудью в район плеча. Бабское поведение раздражает. Конечно Неймар не должен был проявлять агрессию, за что и получил карточку, тут всё по делу
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Александр Став
1508746621
когда уже введут прямые красные за симуляцию? в женском футболе даже такого нытья нет.
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TY13R
1508749436
всё справедливо, всё по делу! Чего было возмущаться!!
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I_R_O_N_M_A_N
1508751293
Ввести необходимо наказание за симуляции, пост фактум - первый раз к примеру на 3 матча дисквалификация, при второй симуляции - на 10 матчей, после третьей - на календарный год!!!

За несколько месяцев с симуляциями в футболе будет покончено...
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Oblommoff
1508751444
А сколько раз симулировал сам Неймар. Справедливость восторжествовала
Ответить
lim0n7
1508753105
Что-то начинает подкумаривать этот пес, то недоволен что ему не дает пробивать стандарты, оскорбляет игроков с которыми играет, то пнет кого-нибудь... Короче читать противно.
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