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    Хомуха: «Витиньо — единственный, кто выпадал в матче с «Зенитом»

    Главный тренер юношеской сборной России Дмитрий Хомуха считает, что результативность форварда «Зенита» Александра Кокорина снизилась из-за накопившейся усталости. Футболист играет в чемпионате России, в еврокубках и в сборной России, выходя на поле в подавляющем большинстве случаев в основном составе.

    Матч 14-го тура РФПЛ ЦСКА – «Зенит» завершился со счетом 0:0. Команда из Санкт-Петербурга продолжает лидировать в чемпионате с 29 очками. Столичные футболисты идут третьими, уступая сопернику четыре очка.

    — Александр Кокорин имел два-три хороших момента, но не реализовал их. Почему Кокорин не забил?

    — В этих эпизодах у него было мало времени, чтобы хладнокровно реализовать свои моменты. Все время на ноге находились соперники, они заставляли Кокорина спешить. Есть брать ситуацию с ударом нападающего после промаха Виктора Васина, то расстояние до ворот было небольшим и Кокорину стоило спокойно направить мяч в угол. Однако он опять же поспешил с ударом.

    — Результативность Кокорина в последних матчах снизилась. Все дело в усталости игрока?

    — Усталость, безусловно, накапливается. Матчи идут один за другим — в чемпионате, еврокубках, за сборную России. Это накладывается свой отпечаток. Кокорин почти всегда выходит в стартовом составе.

    — Кокорин на острие и Кокорин на фланге — есть принципиальная разница?

    — Несомненно. Александр гораздо опаснее, когда действует на позиции центрфорварда. Он более маневренный, создает больше угроз чужим воротам.

    — Ничего не показал и лидер атак ЦСКА Витиньо. Надо похвалить оборону «Зенита», которая справилась с бразильцем?

    — По всей видимости, Витиньо пока еще не привык участвовать в настолько сложных матчах, где требуется играть очень интенсивно и активно помогать обороне. В этом плане ему нужно много работать, прибавлять. Витиньо — единственный, кто выпадал в матче с точки зрения оборонительных действиях.

    — «Локомотив» в случае победы догонит «Зенит» по очкам. «Золотая гонка» начинается по новой?

    — Считаю, она и не заканчивалась. А после зимнего перерыва борьба будет за титул еще более жесткой!

    — Значит, некоторые болельщики и специалисты поспешили отдать «Зениту» чемпионство уже после трети сезона?

    — Да. Конечно, «Зенит» — фаворит, но его преимущество над остальными не настолько крупное. При плотной игре и качественной обороне противника, как, например, в матче с тульским «Арсеналом», петербургской команде приходится очень тяжело. Это доказала и встреча с ЦСКА.

    Источник: «Спорт день за днем»

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    23.10.2017 09:33
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +4086

      raritet 23 октября 2017, 18:46

      футболистов экстра-класса отличает интеллект, эта та небольшая добавочка , которая и решает все в главных матчах. Ни у Витиньо , ни у Кокорина этого не наблюдается.

      0
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      Рейтинг: +1934

      семёнычев 23 октября 2017, 12:24

      Когда Витинью крупно показывают, мне кажется что он наркоман... Взгляд вникуда..

      0
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      Рейтинг: +3484

      Diesel133 23 октября 2017, 12:21

      видно, что парень способный, но жадный на поле и тормозит!

      1
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      Рейтинг: +17988

      paracetamol 23 октября 2017, 12:03

      Хомуха: «Витиньо — единственный, кто выпадал в матче с «Зенитом, остальные западали»

      1
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 23 октября 2017, 11:19

      Да как многих других тренер вынужден ставить из-за короткой скамейки, отсутствия конкуренции, а так можно было и в молодежку отправить на переосмысление своей игры.

      1
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      Рейтинг: +1943

      VIPded 23 октября 2017, 10:52

      Всё будет ЦСКА!!!

      1
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 23 октября 2017, 09:56

      Когда на поле Дзагоев, Витиньо играет иначе. И активнее, и полезнее. Последние матчи он просто провалил. Ну, и, жадничал, конечно...

      4
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      Рейтинг: +70677

      insider_retro 23 октября 2017, 09:42

      Витиньо, частенько стал выпадать из игры и перестал попадать в ворота... На себя тянет, а как ассистент, вообще никакой...

      3
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      Рейтинг: +13754

      Dominator777 > insider_retro 23 октября 2017, 09:52

      Витя матчей 5-6 уже никакой, пора ему "звездюлей" от тренера получать. Была бы "скамейка" подлинней, можно было и в "молодежку" отправить на перевоспитание (как Вагнера перед матчем со Спартаком, ведь помогло - в дерби хет-трик).

      5
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      Рейтинг: +70677

      insider_retro > Dominator777 23 октября 2017, 09:56

      Как пришёл он несколько лет назад не готовым, так и после скитаний, не стал матёрым и удачливым...

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