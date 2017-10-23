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  • Хомуха: «Витиньо — единственный, кто выпадал в матче с «Зенитом»

Хомуха: «Витиньо — единственный, кто выпадал в матче с «Зенитом»

23 октября 2017, 09:33
10

Главный тренер юношеской сборной России Дмитрий Хомуха считает, что результативность форварда «Зенита» Александра Кокорина снизилась из-за накопившейся усталости. Футболист играет в чемпионате России, в еврокубках и в сборной России, выходя на поле в подавляющем большинстве случаев в основном составе.

Матч 14-го тура РФПЛ ЦСКА – «Зенит» завершился со счетом 0:0. Команда из Санкт-Петербурга продолжает лидировать в чемпионате с 29 очками. Столичные футболисты идут третьими, уступая сопернику четыре очка.

— Александр Кокорин имел два-три хороших момента, но не реализовал их. Почему Кокорин не забил?

— В этих эпизодах у него было мало времени, чтобы хладнокровно реализовать свои моменты. Все время на ноге находились соперники, они заставляли Кокорина спешить. Есть брать ситуацию с ударом нападающего после промаха Виктора Васина, то расстояние до ворот было небольшим и Кокорину стоило спокойно направить мяч в угол. Однако он опять же поспешил с ударом.

— Результативность Кокорина в последних матчах снизилась. Все дело в усталости игрока?

— Усталость, безусловно, накапливается. Матчи идут один за другим — в чемпионате, еврокубках, за сборную России. Это накладывается свой отпечаток. Кокорин почти всегда выходит в стартовом составе.

— Кокорин на острие и Кокорин на фланге — есть принципиальная разница?

— Несомненно. Александр гораздо опаснее, когда действует на позиции центрфорварда. Он более маневренный, создает больше угроз чужим воротам.

— Ничего не показал и лидер атак ЦСКА Витиньо. Надо похвалить оборону «Зенита», которая справилась с бразильцем?

— По всей видимости, Витиньо пока еще не привык участвовать в настолько сложных матчах, где требуется играть очень интенсивно и активно помогать обороне. В этом плане ему нужно много работать, прибавлять. Витиньо — единственный, кто выпадал в матче с точки зрения оборонительных действиях.

— «Локомотив» в случае победы догонит «Зенит» по очкам. «Золотая гонка» начинается по новой?

— Считаю, она и не заканчивалась. А после зимнего перерыва борьба будет за титул еще более жесткой!

— Значит, некоторые болельщики и специалисты поспешили отдать «Зениту» чемпионство уже после трети сезона?

— Да. Конечно, «Зенит» — фаворит, но его преимущество над остальными не настолько крупное. При плотной игре и качественной обороне противника, как, например, в матче с тульским «Арсеналом», петербургской команде приходится очень тяжело. Это доказала и встреча с ЦСКА.

Источник: «Спорт день за днем»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Зенит Кокорин Александр Витиньо Хомуха Дмитрий
Комментарии (10)
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insider_retro
1508740967
Витиньо, частенько стал выпадать из игры и перестал попадать в ворота... На себя тянет, а как ассистент, вообще никакой...
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cska-62
1508741810
Когда на поле Дзагоев, Витиньо играет иначе. И активнее, и полезнее. Последние матчи он просто провалил. Ну, и, жадничал, конечно...
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VIPded
1508745168
Всё будет ЦСКА!!!
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OfaZavr
1508746751
Да как многих других тренер вынужден ставить из-за короткой скамейки, отсутствия конкуренции, а так можно было и в молодежку отправить на переосмысление своей игры.
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paracetamol
1508749404
Хомуха: «Витиньо — единственный, кто выпадал в матче с «Зенитом, остальные западали»
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Diesel133
1508750460
видно, что парень способный, но жадный на поле и тормозит!
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семёнычев
1508750682
Когда Витинью крупно показывают, мне кажется что он наркоман... Взгляд вникуда..
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raritet
1508773605
футболистов экстра-класса отличает интеллект, эта та небольшая добавочка , которая и решает все в главных матчах. Ни у Витиньо , ни у Кокорина этого не наблюдается.
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