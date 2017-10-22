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  • Райола: «Теперь Ибрагимович работает на меня. Мне нужны деньги»

Райола: «Теперь Ибрагимович работает на меня. Мне нужны деньги»

22 октября 2017, 12:05
8

Агент Мино Райола заявил, что Златан Ибрагимович будет играть еще несколько лет. Также он рассказал о перспективах Ибрагимовича стать тренером.

«Я ему не позволю остановиться. Он теперь должен работать на меня, как я работал на него несколько лет. Пришел его черед. Мои дети подросли, и мне нужны деньги.

Мы с ним условились, что он работает только на меня в течение пяти лет. Так что теперь мы поменяемся местами. Зарплата пойдет мне, а он будет получать комиссию.

Господи, помоги тем, кого он будет тренировать! Я хочу увидеть игрока, который поспорит со Златаном. Если это когда-нибудь случится, я хочу, чтобы в тот момент работала скрытая камера», — сказал Райола.

Златан Ибрагимович восстанавливается от травмы с апреля. Сроки его восстановления точно неизвестны, ранее сообщалось, что игрок может сыграть с ЦСКА в Лиге чемпионов 5 декабря.

Источник: 101greatgoals.com
Англия. Премьер-лига Манчестер Юнайтед Ибрагимович Златан Райола Мино
Комментарии (8)
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Woodbreak
1508664263
ненавижу эту мразь
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andrej-lucevich
1508667709
это он пошутил или серьезно? если это не шутка, то он дятел конченный!!!
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Diman Red
1508668010
везде одна коммерция,,даже в футболе.......
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insider_retro
1508668247
Трудно представить, что Златану кто-то не позволит остановится...)) Полуюмористическая речь агента, опять же направленная на привлечение внимания к своему подопечному... Типа, гадайте теперь, чё я сморозил...))))
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Поль
1508672250
Златан интересная личность в футболе: его упоминаемость и хвалебные отклики в прессе не уступают ни Роналду, ни месси, а вот участие в голосовании на звание лучшего его и не было. Я про тройку. А ведь, действительно мощнейший форвард. В 35 лет быть лучшим бомбардиром МЮ! Это круто, товарищи...
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Agronavt
1508673196
Нормально заявление от агента))
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DOCTOR PENALTY
1508674609
Мутно как-то, поспорит с Иброй в игре или в разговоре. ЗП от чего ?
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sold93
1508716824
Райола - это не тот сородич Селюка, который Доннарумме пытался карьеру поломать?
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