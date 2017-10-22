Райола: «Теперь Ибрагимович работает на меня. Мне нужны деньги»

Агент Мино Райола заявил, что Златан Ибрагимович будет играть еще несколько лет. Также он рассказал о перспективах Ибрагимовича стать тренером.

«Я ему не позволю остановиться. Он теперь должен работать на меня, как я работал на него несколько лет. Пришел его черед. Мои дети подросли, и мне нужны деньги.

Мы с ним условились, что он работает только на меня в течение пяти лет. Так что теперь мы поменяемся местами. Зарплата пойдет мне, а он будет получать комиссию.

Господи, помоги тем, кого он будет тренировать! Я хочу увидеть игрока, который поспорит со Златаном. Если это когда-нибудь случится, я хочу, чтобы в тот момент работала скрытая камера», — сказал Райола.

Златан Ибрагимович восстанавливается от травмы с апреля. Сроки его восстановления точно неизвестны, ранее сообщалось, что игрок может сыграть с ЦСКА в Лиге чемпионов 5 декабря.