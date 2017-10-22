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    Райола: «Теперь Ибрагимович работает на меня. Мне нужны деньги»

    Агент Мино Райола заявил, что Златан Ибрагимович будет играть еще несколько лет. Также он рассказал о перспективах Ибрагимовича стать тренером.

    «Я ему не позволю остановиться. Он теперь должен работать на меня, как я работал на него несколько лет. Пришел его черед. Мои дети подросли, и мне нужны деньги.

    Мы с ним условились, что он работает только на меня в течение пяти лет. Так что теперь мы поменяемся местами. Зарплата пойдет мне, а он будет получать комиссию.

    Господи, помоги тем, кого он будет тренировать! Я хочу увидеть игрока, который поспорит со Златаном. Если это когда-нибудь случится, я хочу, чтобы в тот момент работала скрытая камера», — сказал Райола.

    Златан Ибрагимович восстанавливается от травмы с апреля. Сроки его восстановления точно неизвестны, ранее сообщалось, что игрок может сыграть с ЦСКА в Лиге чемпионов 5 декабря.

    Источник: 101greatgoals.com

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    22.10.2017 12:05
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +439

      sold93 23 октября 2017, 03:00

      Райола - это не тот сородич Селюка, который Доннарумме пытался карьеру поломать?

      0
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      Рейтинг: +24381

      DOCTOR PENALTY 22 октября 2017, 15:16

      Мутно как-то, поспорит с Иброй в игре или в разговоре. ЗП от чего ?

      0
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      Рейтинг: +13

      Agronavt 22 октября 2017, 14:53

      Нормально заявление от агента))

      1
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      Рейтинг: +498

      Поль 22 октября 2017, 14:37

      Златан интересная личность в футболе: его упоминаемость и хвалебные отклики в прессе не уступают ни Роналду, ни месси, а вот участие в голосовании на звание лучшего его и не было. Я про тройку. А ведь, действительно мощнейший форвард. В 35 лет быть лучшим бомбардиром МЮ! Это круто, товарищи...

      0
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      Рейтинг: +70677

      insider_retro 22 октября 2017, 13:30

      Трудно представить, что Златану кто-то не позволит остановится...)) Полуюмористическая речь агента, опять же направленная на привлечение внимания к своему подопечному... Типа, гадайте теперь, чё я сморозил...))))

      5
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      Рейтинг: -70

      Diman Red 22 октября 2017, 13:26

      везде одна коммерция,,даже в футболе.......

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      Рейтинг: +2556

      andrej-lucevich 22 октября 2017, 13:21

      это он пошутил или серьезно? если это не шутка, то он дятел конченный!!!

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      Рейтинг: -94

      Woodbreak 22 октября 2017, 12:24

      ненавижу эту мразь

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