Спаллетти — о «Наполи»: «Иногда кажется, что играешь против инопланетян»

Главный тренер «Интера» Лучано Спаллетти прокомментировал ничью в матче с «Наполи» (0:0) в рамках 9-го тура чемпионата Италии.

«Мы сыграли хороший матч, но можно было сыграть лучше. «Наполи» отлично справлялся. Иногда кажется, что играешь против инопланетян: они отлично владеют мячом при высоком темпе.

Мы учимся и уже сделали важные шаги вперед. По правде говоря, мы могли бы выиграть этот матч», — сказал Спаллетти.

«Интер» занимает вторую строчку в турнирной таблице с 23 очками и отстает от «Наполи» на два очка.