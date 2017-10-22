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    Спаллетти — о «Наполи»: «Иногда кажется, что играешь против инопланетян»

    Главный тренер «Интера» Лучано Спаллетти прокомментировал ничью в матче с «Наполи» (0:0) в рамках 9-го тура чемпионата Италии.

    «Мы сыграли хороший матч, но можно было сыграть лучше. «Наполи» отлично справлялся. Иногда кажется, что играешь против инопланетян: они отлично владеют мячом при высоком темпе.

    Мы учимся и уже сделали важные шаги вперед. По правде говоря, мы могли бы выиграть этот матч», — сказал Спаллетти.

    «Интер» занимает вторую строчку в турнирной таблице с 23 очками и отстает от «Наполи» на два очка.

    Источник: Football Italia

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    22.10.2017 01:22
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +151

      rerih 22 октября 2017, 14:07

      Всё в твоих руках Лучано!

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    • ...
      Рейтинг: +161

      Лошак 22 октября 2017, 10:01

      Что-то инопланетян развелось немеряно. И поштучно и целыми командами. Куда бедному землянину податься? Кстати,а инопланетяне о футболе хоть знают? Хе-хе...

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