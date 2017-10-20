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Исландии поставлена задача выхода в плей-офф ЧМ-2018

20 октября 2017, 11:30
4

Председатель Федерации футбола Исландии Гудни Бергссон назвал рассказал о задачах для своей команды, которые были поставлены на чемпионате мира-2018. По его словам, приемлемым результатом будет считаться выход в плей-офф турнира.

«Не стоит думать, что успех на Евро вскружил нам голову – мы ставим реалистичные задачи. Мы хотим выйти из группы и сыграть в 1/8 финала чемпионата мира. Мы были буквально опустошены и в хорошем смысле в шоке от выхода команды на чемпионат мира. Нам удалось показать силу нашего духа, это трудно передать словами. Празднования и гулянья продолжались всю ночь в центре Рейкьявика. А футболисты отмечали это событие вместе с болельщиками.

Нам удалось добиться успеха за счет того, что у нас выросло необыкновенное футбольное поколение, которое постоянно прогрессирует. Эти ребята работают над собой ежедневно, чтобы постоянно улучшать свою игру. Наше развитие продолжалось годами и до сих пор двигается вперед. Также не стоит забывать о специалистах, которые работают с игроками, их вклад в это достижение тоже не стоит недооценивать», – рассказал Бергссон.

Напомним, что сборная Исландии определена в третью корзину жеребьевки чемпионата мира. Сама жеребьевка пройдет 1 декабря в Москве.

Источник: ТАСС
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Исландия
Комментарии (4)
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DOCTOR PENALTY
1508492430
Исландцы решат эту задачу, так как она государственная, для них успех в футболе напрямую связан с успехом в решении демографической проблемы.
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Decorhome
1508493883
Ай молодцы, какой прогресс
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alex1951
1508502853
Как показало ЕВРО 2016, Исландии по плечу выйти из группы,а при удачном стечении обстоятельств и победить в одной восьмой,а стать 8-ми в мире , для Исландии - это круто!!!
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Decorhome
1508931029
Какие же они молодцы. Какой прогресс
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