Исландии поставлена задача выхода в плей-офф ЧМ-2018

Председатель Федерации футбола Исландии Гудни Бергссон назвал рассказал о задачах для своей команды, которые были поставлены на чемпионате мира-2018. По его словам, приемлемым результатом будет считаться выход в плей-офф турнира.

«Не стоит думать, что успех на Евро вскружил нам голову – мы ставим реалистичные задачи. Мы хотим выйти из группы и сыграть в 1/8 финала чемпионата мира. Мы были буквально опустошены и в хорошем смысле в шоке от выхода команды на чемпионат мира. Нам удалось показать силу нашего духа, это трудно передать словами. Празднования и гулянья продолжались всю ночь в центре Рейкьявика. А футболисты отмечали это событие вместе с болельщиками.

Нам удалось добиться успеха за счет того, что у нас выросло необыкновенное футбольное поколение, которое постоянно прогрессирует. Эти ребята работают над собой ежедневно, чтобы постоянно улучшать свою игру. Наше развитие продолжалось годами и до сих пор двигается вперед. Также не стоит забывать о специалистах, которые работают с игроками, их вклад в это достижение тоже не стоит недооценивать», – рассказал Бергссон.

Напомним, что сборная Исландии определена в третью корзину жеребьевки чемпионата мира. Сама жеребьевка пройдет 1 декабря в Москве.