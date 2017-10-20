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    Исландии поставлена задача выхода в плей-офф ЧМ-2018

    Председатель Федерации футбола Исландии Гудни Бергссон назвал рассказал о задачах для своей команды, которые были поставлены на чемпионате мира-2018. По его словам, приемлемым результатом будет считаться выход в плей-офф турнира.

    «Не стоит думать, что успех на Евро вскружил нам голову – мы ставим реалистичные задачи. Мы хотим выйти из группы и сыграть в 1/8 финала чемпионата мира. Мы были буквально опустошены и в хорошем смысле в шоке от выхода команды на чемпионат мира. Нам удалось показать силу нашего духа, это трудно передать словами. Празднования и гулянья продолжались всю ночь в центре Рейкьявика. А футболисты отмечали это событие вместе с болельщиками.

    Нам удалось добиться успеха за счет того, что у нас выросло необыкновенное футбольное поколение, которое постоянно прогрессирует. Эти ребята работают над собой ежедневно, чтобы постоянно улучшать свою игру. Наше развитие продолжалось годами и до сих пор двигается вперед. Также не стоит забывать о специалистах, которые работают с игроками, их вклад в это достижение тоже не стоит недооценивать», – рассказал Бергссон.

    Напомним, что сборная Исландии определена в третью корзину жеребьевки чемпионата мира. Сама жеребьевка пройдет 1 декабря в Москве.

    Источник: ТАСС

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    20.10.2017 11:30
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1564

      Decorhome 25 октября 2017, 14:30

      Какие же они молодцы. Какой прогресс

      0
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      Рейтинг: +11531

      alex1951 20 октября 2017, 15:34

      Как показало ЕВРО 2016, Исландии по плечу выйти из группы,а при удачном стечении обстоятельств и победить в одной восьмой,а стать 8-ми в мире ,
      для Исландии - это круто!!!

      0
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      Рейтинг: +1564

      Decorhome 20 октября 2017, 13:04

      Ай молодцы, какой прогресс

      0
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      Рейтинг: +24381

      DOCTOR PENALTY 20 октября 2017, 12:40

      Исландцы решат эту задачу, так как она государственная, для них успех в футболе напрямую связан с успехом в решении демографической проблемы.

      -1
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