Газзаев: «ЦСКА оптимизма не вселил, а «Спартак» сыграл феерично!»

Бывший главный тренер ЦСКА, обладатель Кубка УЕФА-2005 Валерий Газзаев оценил перспективы армейского клуба в текущем розыгрыше Лиги чемпионов после домашнего поражения от «Базеля» (0:2). Его больше впечатлил разгром «Спартаком» в своем матче «Севильи» (5:1)

– Каковы теперь перспективы ЦСКА в этой Лиге чемпионов?

– Сложно сказать… Этот матч оптимизма точно не вселил. Такие игры отдавать нельзя. С настолько осторожной игрой – особенно в первом тайме – сложно рассчитывать на успех. Да и после перерыва особо ничего не создали. Одним словом, армейцы впереди не убедили. А проявлять агрессию нужно было не во втором тайме, а с первой минуты.

– «Спартак» накануне произвел фурор?

– Безусловно. «Спартак» сыграл феерично! Были эмоции, игра, которая вызывала гамму чувств.