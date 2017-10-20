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    Газзаев: «ЦСКА оптимизма не вселил, а «Спартак» сыграл феерично!»

    Бывший главный тренер ЦСКА, обладатель Кубка УЕФА-2005 Валерий Газзаев оценил перспективы армейского клуба в текущем розыгрыше Лиги чемпионов после домашнего поражения от «Базеля» (0:2). Его больше впечатлил разгром «Спартаком» в своем матче «Севильи» (5:1)

    – Каковы теперь перспективы ЦСКА в этой Лиге чемпионов?

    – Сложно сказать… Этот матч оптимизма точно не вселил. Такие игры отдавать нельзя. С настолько осторожной игрой – особенно в первом тайме – сложно рассчитывать на успех. Да и после перерыва особо ничего не создали. Одним словом, армейцы впереди не убедили. А проявлять агрессию нужно было не во втором тайме, а с первой минуты.

    – «Спартак» накануне произвел фурор?

    – Безусловно. «Спартак» сыграл феерично! Были эмоции, игра, которая вызывала гамму чувств.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    20.10.2017 11:06
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 20 октября 2017, 15:06

      С этим не поспоришь... Увы.

      0
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      Рейтинг: +1564

      Decorhome 20 октября 2017, 13:21

      Валерий Георгиевич снимай костюм и за работу

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор 20 октября 2017, 13:19

      Слова от Газаева,про Спартак ,дорогого стоят.

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 20 октября 2017, 12:14

      все верно подметил.

      4
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