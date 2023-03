Защитник «Лилля» Ибраим Амаду получил двухматчевую дисквалифицирован в чемпионате Франции из-за на нарушения в игре девятого тура против «Труа». В этой встрече главный арбитр Хаким Бен Эль-Хадж допустил ошибку, ошибочно показал красную карточку Эдгару Ие. После игры дисциплинарная комиссия отменило это удаление, наказав Амаду.

When handing out red cards, it helps to actually send off the right player. pic.twitter.com/1aaLSHbDzy