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    Ребров: «Победу над «Севильей» и через много лет все от мала до велика будут вспоминать и смаковать подробности»

    Вратарь «Спартака» Артем Ребров прокомментировал победу команды над «Севильей» в 3-м туре группового этапа Лиги чемпионов. Красно-белые на своем поле разгромили испанский клуб со счетом 5:1.

    «А помнишь шесть побед в группе ЛЧ?! А как в мороз «Арсеналу» (не тульскому) Маркао с Титовым забивали? Как Тихонов Пальюке между ушей стрелял. Филя тащил все, что можно было и нет. Как Цымбаларь Илья левой ногой «Реалу» в девятку попал. И таких вот воспоминаний из моей молодости очень много. Уверен, через много лет все от мала до велика будут вспоминать вчерашнюю игру и смаковать подробности. Я очень счастлив, что именно эти ребята оставляют след в красно-белой истории, и уверен, что продолжение следует...» — написал Ребров в социальной сети.

    «Спартак» занимает второе место в своем квартете, уступая «Ливерпулю» лишь по дополнительным показателям.

    Источник: Facebook.com

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    18.10.2017 16:50
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +1430

      DZHEK_VOROBEY1987 18 октября 2017, 19:11

      Да,такие игры на долго запоминаются,но надо двигаться ещё дальше.

      1
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      Рейтинг: +1496

      Frankfurt Am Main 18 октября 2017, 18:31

      A gde Cervicenko?so svoimi comentariami.navernoe vrot vodî nabral

      0
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      Рейтинг: +213

      nik_59 18 октября 2017, 18:22

      Да уж...

      0
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      Рейтинг: +383

      VASoMeat 18 октября 2017, 17:46

      Это теперь уже история, не только спартака но и Российского футбола!

      0
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      Рейтинг: +2492

      Dellleone 18 октября 2017, 17:46

      Нууу.... победили молодцы но в тоже время это групповой этап !!! Не финал ... ощущения как будто они финал какой то выиграли давайте себе за это еще 5 звезд на герб пришлепайте.

      2
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      Рейтинг: +468

      SpartakSpartakSpartak 18 октября 2017, 17:04

      И гол Федора Черенкова Астон Вилле

      0
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      Рейтинг: +588

      спартач-тверь 18 октября 2017, 16:55

      Однозначно! как и гол Шмарова в 1989

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