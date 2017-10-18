Ребров: «Победу над «Севильей» и через много лет все от мала до велика будут вспоминать и смаковать подробности»

Вратарь «Спартака» Артем Ребров прокомментировал победу команды над «Севильей» в 3-м туре группового этапа Лиги чемпионов. Красно-белые на своем поле разгромили испанский клуб со счетом 5:1.

«А помнишь шесть побед в группе ЛЧ?! А как в мороз «Арсеналу» (не тульскому) Маркао с Титовым забивали? Как Тихонов Пальюке между ушей стрелял. Филя тащил все, что можно было и нет. Как Цымбаларь Илья левой ногой «Реалу» в девятку попал. И таких вот воспоминаний из моей молодости очень много. Уверен, через много лет все от мала до велика будут вспоминать вчерашнюю игру и смаковать подробности. Я очень счастлив, что именно эти ребята оставляют след в красно-белой истории, и уверен, что продолжение следует...» — написал Ребров в социальной сети.

«Спартак» занимает второе место в своем квартете, уступая «Ливерпулю» лишь по дополнительным показателям.