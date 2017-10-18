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  • Глушаков: «Выход из группы? Если расслабим булки, то все, до свидания»

Глушаков: «Выход из группы? Если расслабим булки, то все, до свидания»

18 октября 2017, 13:10
10

Капитан «Спартака» Денис Глушаков прокомментировал победу команды над «Севильей» в 3-м туре группового этапа Лиги чемпионов. Красно-белые на своем поле разгромили испанский клуб со счетом 5:1. Футболист призвал не расслабляться раньше времени.

«Я думаю, «Спартак» заслужил эту победу. Мы переиграли соперника, да и в целом правильно действовали: выполнили все тактические моменты, которые наигрывали перед матчем. В обороне справлялись не лучшим образом – можем еще лучше.

Но эти три очка мы заслужили. Так долго ждали Лигу чемпионов – и вот все свершилось. Показали, как мы можем и как должны были играть еще в начале сезона. В Севилье будет не хватать поддержки болельщиков. Постараемся сделать все возможное, чтобы они порадовались за нас у экранов телевизоров

Если честно, очки не считаю. Отыграли матч, я очень сильно устал. Впереди у нас еще много непростых игр, ничего загадывать нельзя. Все в наших руках. Надо продолжать двигаться дальше, выигрывать и набирать очки. Если расслабим булки, как говорится, то все, до свидания», – сказал Глушаков.

«Спартак» занимает второе место в своем квартете, уступая «Ливерпулю» лишь по дополнительным показателям.

Источник: RT
Лига чемпионов Спартак Глушаков Денис
Комментарии (10)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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Bivaliy67
1508323075
Правильно! Нарасслаблялись уже... Успеха в Европе!
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bset
1508323609
Удачи! Вчера искренне радовался победе. Было очень круто!
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OfaZavr
1508325599
Это верно, пока дело до конца не сделано расслабляться нельзя.
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acer2003
1508326238
Не расслабляйте не булки не языки )
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Диктор
1508326748
Просто соберите волю в кулак и вперед Спартак.
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спартач-тверь
1508327071
Булки на замок-нет гомосятине!
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Масоха
1508327071
Здраво оценивает ситуацию.Выиграна битва,но не война.
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Dart Veider
1508327236
Правильно не надо раслаблятся раньше времени нужно всегда держать себя в тонусе
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insider_retro
1508331151
Вы удивили вчера многих - Севилью (неприятно), специалистов и знатоков еуропейского футбола, болельщиков (приятно) и даже себя!! Так можно и так нужно играть!!!!
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paracetamol
1508343966
Праально. Севилья щас озвереет, да и Ливер почуйствует прямого конкурента.
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