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    Глушаков: «Выход из группы? Если расслабим булки, то все, до свидания»

    Капитан «Спартака» Денис Глушаков прокомментировал победу команды над «Севильей» в 3-м туре группового этапа Лиги чемпионов. Красно-белые на своем поле разгромили испанский клуб со счетом 5:1. Футболист призвал не расслабляться раньше времени.

    «Я думаю, «Спартак» заслужил эту победу. Мы переиграли соперника, да и в целом правильно действовали: выполнили все тактические моменты, которые наигрывали перед матчем. В обороне справлялись не лучшим образом – можем еще лучше.

    Но эти три очка мы заслужили. Так долго ждали Лигу чемпионов – и вот все свершилось. Показали, как мы можем и как должны были играть еще в начале сезона. В Севилье будет не хватать поддержки болельщиков. Постараемся сделать все возможное, чтобы они порадовались за нас у экранов телевизоров

    Если честно, очки не считаю. Отыграли матч, я очень сильно устал. Впереди у нас еще много непростых игр, ничего загадывать нельзя. Все в наших руках. Надо продолжать двигаться дальше, выигрывать и набирать очки. Если расслабим булки, как говорится, то все, до свидания», – сказал Глушаков.

    «Спартак» занимает второе место в своем квартете, уступая «Ливерпулю» лишь по дополнительным показателям.

    Источник: RT

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    18.10.2017 13:10
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +17988

      paracetamol 18 октября 2017, 19:26

      Праально. Севилья щас озвереет, да и Ливер почуйствует прямого конкурента.

      1
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      Рейтинг: +70677

      insider_retro 18 октября 2017, 15:52

      Вы удивили вчера многих - Севилью (неприятно), специалистов и знатоков еуропейского футбола, болельщиков (приятно) и даже себя!! Так можно и так нужно играть!!!!

      3
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      Рейтинг: +157

      Dart Veider 18 октября 2017, 14:47

      Правильно не надо раслаблятся раньше времени нужно всегда держать себя в тонусе

      0
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      Рейтинг: +588

      спартач-тверь 18 октября 2017, 14:44

      Булки на замок-нет гомосятине!

      2
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      Рейтинг: +213

      Масоха 18 октября 2017, 14:44

      Здраво оценивает ситуацию.Выиграна битва,но не война.

      2
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 18 октября 2017, 14:39

      Просто соберите волю в кулак и вперед Спартак.

      1
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      Рейтинг: +39796

      acer2003 18 октября 2017, 14:30

      Не расслабляйте не булки не языки )

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 18 октября 2017, 14:19

      Это верно, пока дело до конца не сделано расслабляться нельзя.

      2
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      Рейтинг: +25028

      bset 18 октября 2017, 13:46

      Удачи! Вчера искренне радовался победе. Было очень круто!

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      Рейтинг: +10484

      Bivaliy67 18 октября 2017, 13:37

      Правильно! Нарасслаблялись уже... Успеха в Европе!

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