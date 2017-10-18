Глушаков: «Выход из группы? Если расслабим булки, то все, до свидания»

Капитан «Спартака» Денис Глушаков прокомментировал победу команды над «Севильей» в 3-м туре группового этапа Лиги чемпионов. Красно-белые на своем поле разгромили испанский клуб со счетом 5:1. Футболист призвал не расслабляться раньше времени.

«Я думаю, «Спартак» заслужил эту победу. Мы переиграли соперника, да и в целом правильно действовали: выполнили все тактические моменты, которые наигрывали перед матчем. В обороне справлялись не лучшим образом – можем еще лучше.

Но эти три очка мы заслужили. Так долго ждали Лигу чемпионов – и вот все свершилось. Показали, как мы можем и как должны были играть еще в начале сезона. В Севилье будет не хватать поддержки болельщиков. Постараемся сделать все возможное, чтобы они порадовались за нас у экранов телевизоров

Если честно, очки не считаю. Отыграли матч, я очень сильно устал. Впереди у нас еще много непростых игр, ничего загадывать нельзя. Все в наших руках. Надо продолжать двигаться дальше, выигрывать и набирать очки. Если расслабим булки, как говорится, то все, до свидания», – сказал Глушаков.

«Спартак» занимает второе место в своем квартете, уступая «Ливерпулю» лишь по дополнительным показателям.