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  • Промес: «Удивлен, почему российские игроки не хотят уежать в Европу. Думаю, это из-за денег»

Промес: «Удивлен, почему российские игроки не хотят уежать в Европу. Думаю, это из-за денег»

17 октября 2017, 16:54
12

Полузащитник «Спартака» Квинси Промес заявил, что его удивляет нежелание российских игроков уезжать в европейские клубы. По словам голландца, скорее всего, на родине их держать хорошие зарплаты.

«Если мы посмотрим на европейский футбол, то практически не увидим там российских игроков. Все топовые российские футболисты играют у себя на родине. Предполагаю, что их держат финансы, и здесь они дома. Аршавин является отличным примером того, кто смог показать крутой результат. Он был хорош и в России, и в Европе. У него блестящая карьера. Но остальные почему-то не хотят следовать его примеру.

Есть много хороших молодых игроков, которые могли бы с легкостью играть на европейском уровне. Возможно, они не уезжают из-за денег. Как по мне, для них гораздо лучше было бы играть в Европе. И меня очень удивляет, почему они это не делают. Я думаю, что это из-за денег. Они работают не для развития своей карьеры, а для того, чтобы получить деньги и остаться в России. Они не стремятся перейти, например, в «Реал» или «Барселону». Они работают для того, чтобы быть звездой в России.

Но если бы они хотели не только этого, а еще и построить карьеру в Европе и перейти, например, в «Барселону», то некоторые смогли бы это сделать, так как у них есть для этого все качества. Если бы они действительно хотели стать звездой такого масштаба, они бы работали усерднее до тех пор, пока не добились поставленных целей», – сказал Промес.

Источник: YouTube
Россия. Премьер-лига Спартак Промес Квинси
Комментарии (12)
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lekseij2007
1508250421
Квинси, они не играют, чтобы быть звездой в России. Тупо бабло!
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acer2003
1508250583
За границей свои деревянные есть..... и денег там,брёвнам не платят ! А тут есть товарищ МуДко и волшебное слово "лимит " и красная книжечка- Российский паспорт ))) Как то так, Промес !!!
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_Marqella_
1508252020
что то Промес тоже не особо горит ехать в Европу... Я думаю, что это из-за денег. Они работают не для развития своей карьеры, а для того, чтобы получить деньги и остаться в России...молодец негритёнок...)))
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GoldPlayFIFARus9
1508253828
Всё правильно говорит негретёнок,но они так никогда не сделают,ибо тут платят просто нереальные деньги. Спасибо г-н Мутко и его лимиту.
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DOCTOR PENALTY
1508256008
Вот такая она , Квинси , загадочная русская душа.
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OfaZavr
1508256219
1. их никто не приглашает. 2. уровень многих тянет только на клубы-середняки а там платят меньше и в пол ноги играть не будешь 3. Квинси прав деньги для многих главное.
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VVM1964
1508260724
" А НАС И ЗДЕСЬ НЕПЛОХО КОРМЯТ "
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vladimir63
1508261053
Квинси дорогой ! да нах они нужны в европе с такими зарплатами ! у нас супер форвард Дзюба получает 3,5 ляма евро в год ! посмотри его стату !!!!!!
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vladimir63
1508261240
дело не в лимите ! всё дело в зарплатах ! раньше стимул был - показать себя здесь что бы пригласили туда !!!!!! а вот там уже заработать хорошие деньги ! у нас и сборная играла когда половина команды играла в европе !!!!
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Serjoga
1508350363
С одной стороны прав! А сам? что тебя в России держит? ДЕНЬГИ! Такого контракта тебе в Европе не предложат! Так что не стоит языком.......!
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