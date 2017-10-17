Промес: «Удивлен, почему российские игроки не хотят уежать в Европу. Думаю, это из-за денег»

Полузащитник «Спартака» Квинси Промес заявил, что его удивляет нежелание российских игроков уезжать в европейские клубы. По словам голландца, скорее всего, на родине их держать хорошие зарплаты.

«Если мы посмотрим на европейский футбол, то практически не увидим там российских игроков. Все топовые российские футболисты играют у себя на родине. Предполагаю, что их держат финансы, и здесь они дома. Аршавин является отличным примером того, кто смог показать крутой результат. Он был хорош и в России, и в Европе. У него блестящая карьера. Но остальные почему-то не хотят следовать его примеру.

Есть много хороших молодых игроков, которые могли бы с легкостью играть на европейском уровне. Возможно, они не уезжают из-за денег. Как по мне, для них гораздо лучше было бы играть в Европе. И меня очень удивляет, почему они это не делают. Я думаю, что это из-за денег. Они работают не для развития своей карьеры, а для того, чтобы получить деньги и остаться в России. Они не стремятся перейти, например, в «Реал» или «Барселону». Они работают для того, чтобы быть звездой в России.

Но если бы они хотели не только этого, а еще и построить карьеру в Европе и перейти, например, в «Барселону», то некоторые смогли бы это сделать, так как у них есть для этого все качества. Если бы они действительно хотели стать звездой такого масштаба, они бы работали усерднее до тех пор, пока не добились поставленных целей», – сказал Промес.