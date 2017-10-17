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    Промес: «Удивлен, почему российские игроки не хотят уежать в Европу. Думаю, это из-за денег»

    Полузащитник «Спартака» Квинси Промес заявил, что его удивляет нежелание российских игроков уезжать в европейские клубы. По словам голландца, скорее всего, на родине их держать хорошие зарплаты.

    «Если мы посмотрим на европейский футбол, то практически не увидим там российских игроков. Все топовые российские футболисты играют у себя на родине. Предполагаю, что их держат финансы, и здесь они дома. Аршавин является отличным примером того, кто смог показать крутой результат. Он был хорош и в России, и в Европе. У него блестящая карьера. Но остальные почему-то не хотят следовать его примеру.

    Есть много хороших молодых игроков, которые могли бы с легкостью играть на европейском уровне. Возможно, они не уезжают из-за денег. Как по мне, для них гораздо лучше было бы играть в Европе. И меня очень удивляет, почему они это не делают. Я думаю, что это из-за денег. Они работают не для развития своей карьеры, а для того, чтобы получить деньги и остаться в России. Они не стремятся перейти, например, в «Реал» или «Барселону». Они работают для того, чтобы быть звездой в России.

    Но если бы они хотели не только этого, а еще и построить карьеру в Европе и перейти, например, в «Барселону», то некоторые смогли бы это сделать, так как у них есть для этого все качества. Если бы они действительно хотели стать звездой такого масштаба, они бы работали усерднее до тех пор, пока не добились поставленных целей», – сказал Промес.

    Источник: YouTube

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    17.10.2017 16:54
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 18 октября 2017, 21:12

      С одной стороны прав! А сам? что тебя в России держит? ДЕНЬГИ! Такого контракта тебе в Европе не предложат! Так что не стоит языком.......!

      0
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      Рейтинг: +675

      vladimir63 17 октября 2017, 20:27

      дело не в лимите ! всё дело в зарплатах ! раньше стимул был - показать себя здесь что бы пригласили туда !!!!!! а вот там уже заработать хорошие деньги ! у нас и сборная играла когда половина команды играла в европе !!!!

      1
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      Рейтинг: +675

      vladimir63 17 октября 2017, 20:24

      Квинси дорогой ! да нах они нужны в европе с такими зарплатами ! у нас супер форвард Дзюба получает 3,5 ляма евро в год ! посмотри его стату !!!!!!

      1
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 17 октября 2017, 19:03

      1. их никто не приглашает. 2. уровень многих тянет только на клубы-середняки а там платят меньше и в пол ноги играть не будешь 3. Квинси прав деньги для многих главное.

      3
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      Рейтинг: +24381

      DOCTOR PENALTY 17 октября 2017, 19:00

      Вот такая она , Квинси , загадочная русская душа.

      3
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      Рейтинг: +6042

      GoldPlayFIFARus9 17 октября 2017, 18:23

      Всё правильно говорит негретёнок,но они так никогда не сделают,ибо тут платят просто нереальные деньги. Спасибо г-н Мутко и его лимиту.

      3
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      Рейтинг: +5589

      _Marqella_ 17 октября 2017, 17:53

      что то Промес тоже не особо горит ехать в Европу... Я думаю, что это из-за денег. Они работают не для развития своей карьеры, а для того, чтобы получить деньги и остаться в России...молодец негритёнок...)))

      -2
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      Рейтинг: +37

      миха спартак > _Marqella_ 17 октября 2017, 21:06

      ты права я что-то тоже у него желания уехать не наблюдаю.только разговоры

      1
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      Рейтинг: +39796

      acer2003 17 октября 2017, 17:29

      За границей свои деревянные есть..... и денег там,брёвнам не платят ! А тут есть товарищ МуДко и волшебное слово "лимит " и красная книжечка- Российский паспорт )))
      Как то так, Промес !!!

      8
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      Рейтинг: -262

      lekseij2007 17 октября 2017, 17:27

      Квинси, они не играют, чтобы быть звездой в России. Тупо бабло!

      -1
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