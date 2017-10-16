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  • Тотти – о «Золотом мяче»: «Это противостояние трех инопланетян, но Роналду впереди»

Тотти – о «Золотом мяче»: «Это противостояние трех инопланетян, но Роналду впереди»

16 октября 2017, 21:00
11

Экс-капитан «Ромы» Франческо Тотти назвал своего фаворита на победу в «Золотом мяче».

«Речь идет о противостоянии трех инопланетян (о Роналду, Месси и Неймаре – прим. «Бомбардире»). Так или иначе, для меня Роналду впереди. Он провел отличный сезон и забивал очень престижным клубам», – сказал 41-летний итальянец, летом завершивший карьеру.

Ранее полузащитник «Реала» Иско также поддержал Роналду в номинации.

Напомним, «Золотой мяч» может стать для 32-летнего португальца пятым в карьере. В таком случае действующий обладатель награды сравняется с Месси.

Источник: ФК «Рома»
Италия. Серия А Испания. Примера Рома Барселона Реал ПСЖ Месси Лионель Роналду Криштиану Тотти Франческо Неймар
Комментарии (11)
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DOCTOR PENALTY
1508177363
Франческо знает что говорит.
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I_R_O_N_M_A_N
1508179002
В этом году Рон как никто другой заслужил ЗМ
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PNZ1985
1508180173
если в след году не выиграет кубок мира, то надо полагать последний ЗМ
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SmilingDevil
1508180493
Неймар я так понимаю тут приписан из-за транферных денег?
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Bogdan1906
1508182335
Все равно у Месси все шансы обогнать Рона по зм. Рон уйдет раньше Месси, это по-любому. И Неймар будет пару лет еще в тени Месси))
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Eddyson
1508183102
Обмельчал современный футболист: всего лишь "инопланетянин". Вот раньше были времена - ребята с руками Бога бегали.
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Avaretz
1508190923
Вот З.Зидан действителено инопланетянин, не было такого чтоб быть лучшим футболистом, самым дорогим и в тоже время успешным тренером, который имеет кучу титулов как футболист и как тренер
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rm4612
1508200440
По-моему, Золотой Мяч нужно давать в августе, а не в декабре-январе, так как в основном учитываются результаты прошлого сезона, а новый лишь в разгаре, и делать выводы рано.
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Luis Figo
1508243891
А петушок в этом списке что делает? Он еще должен доказать что не с этой планеты, выиграв хоть 1 ЗМ!!!
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barca9651
1508254638
в этом году у Роналду будет последний ЗМ, следующие будут за Месси, а потом уже за Неймаром. Роналду гаснет уже, это факт
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