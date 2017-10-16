Тотти – о «Золотом мяче»: «Это противостояние трех инопланетян, но Роналду впереди»

Экс-капитан «Ромы» Франческо Тотти назвал своего фаворита на победу в «Золотом мяче».

«Речь идет о противостоянии трех инопланетян (о Роналду, Месси и Неймаре – прим. «Бомбардире»). Так или иначе, для меня Роналду впереди. Он провел отличный сезон и забивал очень престижным клубам», – сказал 41-летний итальянец, летом завершивший карьеру.

Ранее полузащитник «Реала» Иско также поддержал Роналду в номинации.

Напомним, «Золотой мяч» может стать для 32-летнего португальца пятым в карьере. В таком случае действующий обладатель награды сравняется с Месси.