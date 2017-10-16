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    Тотти – о «Золотом мяче»: «Это противостояние трех инопланетян, но Роналду впереди»

    Экс-капитан «Ромы» Франческо Тотти назвал своего фаворита на победу в «Золотом мяче».

    «Речь идет о противостоянии трех инопланетян (о Роналду, Месси и Неймаре – прим. «Бомбардире»). Так или иначе, для меня Роналду впереди. Он провел отличный сезон и забивал очень престижным клубам», – сказал 41-летний итальянец, летом завершивший карьеру.

    Ранее полузащитник «Реала» Иско также поддержал Роналду в номинации.

    Напомним, «Золотой мяч» может стать для 32-летнего португальца пятым в карьере. В таком случае действующий обладатель награды сравняется с Месси.

    Источник: ФК «Рома»

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    16.10.2017 21:00
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +63

      barca9651 17 октября 2017, 18:37

      в этом году у Роналду будет последний ЗМ, следующие будут за Месси, а потом уже за Неймаром. Роналду гаснет уже, это факт

      0
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      Рейтинг: +232

      Luis Figo 17 октября 2017, 15:38

      А петушок в этом списке что делает? Он еще должен доказать что не с этой планеты, выиграв хоть 1 ЗМ!!!

      0
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      Рейтинг: +115

      rm4612 17 октября 2017, 03:34

      По-моему, Золотой Мяч нужно давать в августе, а не в декабре-январе, так как в основном учитываются результаты прошлого сезона, а новый лишь в разгаре, и делать выводы рано.

      -1
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      Рейтинг: +845

      Avaretz 17 октября 2017, 00:55

      Вот З.Зидан действителено инопланетянин, не было такого чтоб быть лучшим футболистом, самым дорогим и в тоже время успешным тренером, который имеет кучу титулов как футболист и как тренер

      2
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      Рейтинг: +5691

      Eddyson 16 октября 2017, 22:45

      Обмельчал современный футболист: всего лишь "инопланетянин". Вот раньше были времена - ребята с руками Бога бегали.

      2
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      Рейтинг: +50

      Bogdan1906 16 октября 2017, 22:32

      Все равно у Месси все шансы обогнать Рона по зм. Рон уйдет раньше Месси, это по-любому.
      И Неймар будет пару лет еще в тени Месси))

      0
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      Рейтинг: +198

      SmilingDevil 16 октября 2017, 22:01

      Неймар я так понимаю тут приписан из-за транферных денег?

      3
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      Рейтинг: +1551

      PNZ1985 16 октября 2017, 21:56

      если в след году не выиграет кубок мира, то надо полагать последний ЗМ

      0
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      Рейтинг: +1853

      I_R_O_N_M_A_N 16 октября 2017, 21:36

      В этом году Рон как никто другой заслужил ЗМ

      1
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      Рейтинг: +24381

      DOCTOR PENALTY 16 октября 2017, 21:09

      Франческо знает что говорит.

      2
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      Рейтинг: +24381

      DOCTOR PENALTY > DOCTOR PENALTY 16 октября 2017, 22:41

      Вижу, поклонники Месси начинают беситься. Тупой фанатизм.

      4
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