Иско: «Так или иначе «Золотой мяч» должен достаться Роналду»

Роналду? Его же мухи кусают. Футбол, коллективная игра, а он даже не лидер Реала, да он забивала, но он не творит зрелище на поле, он перестал быть интересным, атлетически, он конечно геракл, но он без фантазии, он одиночка, подставить голову в финальной точке он может, а вот изобрести атаку, провести её от и до, он не в состоянии. Он хорош, но он не первый. Первый только Лео Месси и больше никто. Се ля ви.
Полузащитник «Реала» Иско считает, что его партнер по команде Криштиану Роналду заслужил «Золотой мяч» по итогам нынешнего года. Сам 24-летний испанец также вошел в топ-30 претендентов на престижную награду.
«Золотой мяч»? Я действительно не думаю об этом. На деле его очень сложно получить. Я хочу просто жить сегодняшним днем.
Войти в первую тройку? Роналду должен так или иначе победить. Есть отличные игроки, и я бы хотел быть там. Это моя мечта. Возможно, после того, что «Реал» сделал в прошлом сезоне, на подиуме будут Серхио Рамос или Лука Модрич», – сказал Иско.