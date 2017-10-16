Иско: «Так или иначе «Золотой мяч» должен достаться Роналду»

Полузащитник «Реала» Иско считает, что его партнер по команде Криштиану Роналду заслужил «Золотой мяч» по итогам нынешнего года. Сам 24-летний испанец также вошел в топ-30 претендентов на престижную награду.

«Золотой мяч»? Я действительно не думаю об этом. На деле его очень сложно получить. Я хочу просто жить сегодняшним днем.

Войти в первую тройку? Роналду должен так или иначе победить. Есть отличные игроки, и я бы хотел быть там. Это моя мечта. Возможно, после того, что «Реал» сделал в прошлом сезоне, на подиуме будут Серхио Рамос или Лука Модрич», – сказал Иско.