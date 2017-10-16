Спаллетти: «Икарди сыграл великолепно»

Главный тренер «Интера» Лучано Спаллетти прокомментировал победу в матче 8-го тура Серии А с «Миланом» (3:2). Итальянец также отметил действия своего подопечного Мауро Икарди.

«Победы в таких матчах воодушевляют. «Интер» сегодня был хорошо действовал в ключевых моментах встречи.

Но нам еще предстоит улучшать игру, потому что в некоторых моментах у нас были проблемы. Дерби получилось замечательным. Думаю, оно понравилось всем, вне зависимости от результата матча.

Икарди сегодня сыграл великолепно. Несмотря на всю ответственность, он прислушивается к советам и продолжает усердно работать», — сказал Спаллетти Mediaset Premium.