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    Спаллетти: «Икарди сыграл великолепно»

    Главный тренер «Интера» Лучано Спаллетти прокомментировал победу в матче 8-го тура Серии А с «Миланом» (3:2). Итальянец также отметил действия своего подопечного Мауро Икарди.

    «Победы в таких матчах воодушевляют. «Интер» сегодня был хорошо действовал в ключевых моментах встречи.

    Но нам еще предстоит улучшать игру, потому что в некоторых моментах у нас были проблемы. Дерби получилось замечательным. Думаю, оно понравилось всем, вне зависимости от результата матча.

    Икарди сегодня сыграл великолепно. Несмотря на всю ответственность, он прислушивается к советам и продолжает усердно работать», — сказал Спаллетти Mediaset Premium.

    Источник: Бомбардир.ру

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    16.10.2017 00:37
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