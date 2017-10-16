Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Икарди: «Оформить хет-трик в таком матче — это особое чувство, я не могу его описать»

    Нападающий «Интера» Мауро Икарди поделился впечатлениями от победы над «Миланом» (3:2) в матче 8-го тура чемпионата Италии. Нападающий оформил хет-трик, и его команда вырвала победу на последних минутах.

    «Забить решающий гол в таком матче и оформить хет-трик — это особое чувство, я не могу его описать.

    Я разговаривал с некоторыми из моих товарищей по команде и знал, что должен забить сегодня. Пусть критикующие меня люди говорят что угодно, но я делаю то, что нужно — помогаю команде и забиваю голы. Конечно, всегда забивать невозможно. Я рад за себя и за «Интер», прежде всего рад победе.

    Слишком рано говорить о борьбе за скудетто. Мы делаем все правильно, теперь нужно подумать о следующем матче — против «Наполи». Это особый матч для меня, потому что они лидеры и играют в лучший футбол в Европе», — сказал Икарди в эфире телеканала Mediaset Premium.

    «Интер» занимает вторую строчку в турнирной таблице с 22 очками и отстает от лидера «Наполи» на два очка.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    16.10.2017 00:19
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11