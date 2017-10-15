Примера. «Бетис» и «Валенсия» забили девять голов, хозяева не реализовали пенальти

В матче 8-го тура чемпионата Испании «Валенсия» разгромила «Бетис» в гостях со счетом 6:3 . «Бетис», проигрывая по ходу матча 0:4, сумел сократить разрыв до одного мяча, но по итогам встречи уступил «летучим мышам»

«Валенсия» обошла «Реал» в турнирной таблице и поднялась на второе место, набрав 17 очков. Она отстает от лидера чемпионата «Барселоны» на 4 очка. «Бетис» находится восьмой строчке с 13-ю очками.

Чемпионат Испании. Примера. 8-й тур

Бетис – Валенсия – 3:6 (0:2)

Голы: 0:1 — Кондогбиа, 35; 0:2 — Гуэдеш, 45; 0:3 — Родриго, 64; 0:4 — Мина, 74; 1:4 — Кемпбелл, 79; 2:4 — Санабриа, 80; 3:4 — Тельо, 84; 3:5 — Дзадза; 3:6 — Перейра, 90+3.

Нереализованный пенальти: Леон, 55 – нет.

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