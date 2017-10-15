Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Примера. «Бетис» и «Валенсия» забили девять голов, хозяева не реализовали пенальти

    В матче 8-го тура чемпионата Испании «Валенсия» разгромила «Бетис» в гостях со счетом 6:3 . «Бетис», проигрывая по ходу матча 0:4, сумел сократить разрыв до одного мяча, но по итогам встречи уступил «летучим мышам»

    «Валенсия» обошла «Реал» в турнирной таблице и поднялась на второе место, набрав 17 очков. Она отстает от лидера чемпионата «Барселоны» на 4 очка. «Бетис» находится восьмой строчке с 13-ю очками.

    Чемпионат Испании. Примера. 8-й тур

    Бетис – Валенсия – 3:6 (0:2)

    Голы: 0:1 — Кондогбиа, 35; 0:2 — Гуэдеш, 45; 0:3 — Родриго, 64; 0:4 — Мина, 74; 1:4 — Кемпбелл, 79; 2:4 — Санабриа, 80; 3:4 — Тельо, 84; 3:5 — Дзадза; 3:6 — Перейра, 90+3.

    Нереализованный пенальти: Леон, 55 – нет.

    Календарь Примеры

    Турнирная таблица Примеры

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    15.10.2017 23:46
    Рекомендуем
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 16 октября 2017, 11:29

      вот это битва, супер зрелище вероятно было.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2213

      Аристократ Олжик 16 октября 2017, 01:22

      Неплохой теннисный матч

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +70677

      insider_retro 15 октября 2017, 23:51

      Вот это футбольное пиршество для присутствующих на стадионе!!!
      Страсть, накал, азарт и борьба!! Всё то, чего не хватает матчам нашего чемпа!!!...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +59

      Diman88888 15 октября 2017, 23:49

      В России за весь тур столько не забьют

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11