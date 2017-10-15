Кузяев: «Мы должны кровь из носу побеждать ЦСКА»

Полузащитник «Зенита» Далер Кузяев прокомментировал поражение от тульского «Арсенала» в матче 13-го тура чемпионата России (0:1).

– Можно ли сказать, что игра против ЦСКА в следующем туре станет определяющей на этом отрезке чемпионата?

– Не определяющей, но очень интересной. ЦСКА обыграл «Краснодар». В случае победы они могут приблизиться к нам вплотную.

Мы должны кровь из носу брать 3 очка в Москве, – сказал игрок в эфире телеканала «Матч ТВ».

«Зенит» с 28-ю очками занимает первое место в турнирной таблице. У ЦСКА 24 очка, он идет третьим.