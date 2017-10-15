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    Кузяев: «Мы должны кровь из носу побеждать ЦСКА»

    Полузащитник «Зенита» Далер Кузяев прокомментировал поражение от тульского «Арсенала» в матче 13-го тура чемпионата России (0:1).

    – Можно ли сказать, что игра против ЦСКА в следующем туре станет определяющей на этом отрезке чемпионата?

    – Не определяющей, но очень интересной. ЦСКА обыграл «Краснодар». В случае победы они могут приблизиться к нам вплотную.

    Мы должны кровь из носу брать 3 очка в Москве, – сказал игрок в эфире телеканала «Матч ТВ».

    «Зенит» с 28-ю очками занимает первое место в турнирной таблице. У ЦСКА 24 очка, он идет третьим.

    Источник: Бомбардир.ру

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    15.10.2017 22:14
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +6913

      батог 16 октября 2017, 06:00

      Так где коммент про поражение?

      1
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      Рейтинг: +70677

      insider_retro 15 октября 2017, 22:38

      Ну, кровь из носа в матче не нужна, достаточно на тренировках пыхтеть до звёзд в глазах… Единичный героизм в командной игре тоже без надобности…
      Но отвратные матчи с израильтянами и Арсеналом, да нулевые ничьи в чемпе, должны некоторым напоминать, что они ещё совсем не звёзды и даже не звездёныши!!...

      7
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      Рейтинг: +17368

      Garrincha58 15 октября 2017, 22:38

      кони надерите задницу этим бла бла бакланам

      5
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    • ...
      Рейтинг: +4086

      raritet 15 октября 2017, 22:28

      Нужно не бла-бла, а играть.

      5
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