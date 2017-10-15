Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Кузяев: «Мы должны кровь из носу побеждать ЦСКА»

15 октября 2017, 22:14
5

Полузащитник «Зенита» Далер Кузяев прокомментировал поражение от тульского «Арсенала» в матче 13-го тура чемпионата России (0:1).

– Можно ли сказать, что игра против ЦСКА в следующем туре станет определяющей на этом отрезке чемпионата?

– Не определяющей, но очень интересной. ЦСКА обыграл «Краснодар». В случае победы они могут приблизиться к нам вплотную.

Мы должны кровь из носу брать 3 очка в Москве, – сказал игрок в эфире телеканала «Матч ТВ».

«Зенит» с 28-ю очками занимает первое место в турнирной таблице. У ЦСКА 24 очка, он идет третьим.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Зенит Арсенал Кузяев Далер
Комментарии (5)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
raritet
1508095689
Нужно не бла-бла, а играть.
Ответить
Garrincha58
1508096316
кони надерите задницу этим бла бла бакланам
Ответить
insider_retro
1508096326
Ну, кровь из носа в матче не нужна, достаточно на тренировках пыхтеть до звёзд в глазах… Единичный героизм в командной игре тоже без надобности… Но отвратные матчи с израильтянами и Арсеналом, да нулевые ничьи в чемпе, должны некоторым напоминать, что они ещё совсем не звёзды и даже не звездёныши!!...
Ответить
батог
1508122854
Так где коммент про поражение?
Ответить
Главные новости
Колосков сказал, когда вернут Россию
13:18
3
Даку – об Угальде: «Ощущение, что выступаем вместе уже 3-4 года»
12:55
1
Тюкавин дерзко ответил на слова Сулейманова
12:27
5
Соболев высказался о конкуренции с Глушенковым
12:17
2
ВидеоДаку дал интервью на русском языке после матча с «Балтикой»
11:56
1
Боккетти готов возглавить «Спартак»: «Одна из лучших команд мира»
11:48
4
Орлов оценил разгромную победу «Зенита» над «Динамо»: «Счет не по игре»
11:44
6
Семин прокомментировал 3:0 «Зенита» с «Динамо»
11:10
2
Джорджина объяснила, почему их свадьба с Роналду прошла в гостиной собственного дома
10:37
2
Во Франции оценили игру Сафонова с «Лансом»: «Разочаровывающий вечер для россиянина»
10:15
5
Все новости
Все новости
Семин оценил победу «Спартака» над «Балтикой»
12:51
Стало известно, когда пройдет прощальный матч Вагнера Лава за ЦСКА
12:36
1
Боккетти готов возглавить «Спартак»: «Одна из лучших команд мира»
11:48
4
Орлов оценил разгромную победу «Зенита» над «Динамо»: «Счет не по игре»
11:44
6
Семин прокомментировал 3:0 «Зенита» с «Динамо»
11:10
2
Племянника Кадырова назвали «маленьким Месси»
10:45
5
У Фомина возникли два вопроса по судейству в матче с «Зенитом»
10:40
2
Зобнин оценил игру Даку за «Спартак»
09:46
2
Глушаков высказался о возвращении Дзюбы в «Спартак»
09:30
7
СпецпроектПравда или ложь об истории «Динамо»: тест от «Бомбардира» про бело-голубых
09:15
Шварц – после неудачного старта «Динамо»: «Счастлив быть здесь»
00:39
9
Губерниев прокомментировал крупную победу «Зенита» над «Динамо»
00:23
8
Впечатления Карседо от игры Даку за «Спартак»
00:09
5
Генич оценил победу «Спартака» над «Балтикой»
00:01
2
Угальде рассказал, как ему играется с Даку
Вчера, 23:56
2
Талалаев с негативом высказался о судействе в матче со «Спартаком»
Вчера, 23:36
19
Даку дал интервью после победы «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 23:21
3
Рабинер отреагировал на победу «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 23:06
4
Мостовой прокомментировал победу «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 22:56
5
«Впервые увидел, как «Спартак» тянет время»: Талалаев – после поражения
Вчера, 22:47
18
Реакция «Фратрии» на победу «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 22:36
2
В «Спартаке» дали информацию по травме Барко
Вчера, 22:23
1
Карседо прокомментировал победу «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 22:12
8
Мостовой сравнил Соболева и Тюкавина
Вчера, 21:37
10
ВидеоОбзор матча «Балтика» – «Спартак» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 21:29
РПЛ. «Спартак» победил «Балтику» (2:1) и сравнялся по очкам с «Зенитом»
Вчера, 21:28
79
Видео«Завтра выходной»: Евсеев запрыгнул на стол в раздевалке после матча с «Крыльями»
Вчера, 20:53
2
Тюкавин объяснил свой жест после матча с «Зенитом»
Вчера, 20:44
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+