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    Семак: «Будем стараться, чтобы «Локомотив» не забил с дальних ударов»

    Главный тренер «Уфы» Сергей Семак поделился своими ожиданиями от предстоящего матча с «Локомотивом» в 13-м туре РФПЛ. Специалист опасается дальних ударов в исполнении железнодорожников.

    «Матч с «Локомотивом» стоит особняком, нам всегда хочется побеждать. Удачные и неудачные игры чередуются. Нам надо работать, мы можем играть лучше. Будем стараться делать все от нас зависящее, чтобы подняться в турнирной таблице.

    Работали ли над тем, чтобы не пропускать от «Локомотива» с дальних ударов? Блокировать все удары невозможно. Стоит отдать должное футболистам «Локо», которые умеют бить издалека. Фернандеш уже много забил, он качественный футболист, который умеет бить и забивать. Наша задача сделать так, чтобы таких возможностей у него было меньше», – сказал Семак.

    Матч «Уфа» – «Локомотив» пройдет 15 октября и начнется в 14:00 по московскому времени.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    15.10.2017 10:24
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