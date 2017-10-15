Семак: «Будем стараться, чтобы «Локомотив» не забил с дальних ударов»

Главный тренер «Уфы» Сергей Семак поделился своими ожиданиями от предстоящего матча с «Локомотивом» в 13-м туре РФПЛ. Специалист опасается дальних ударов в исполнении железнодорожников.

«Матч с «Локомотивом» стоит особняком, нам всегда хочется побеждать. Удачные и неудачные игры чередуются. Нам надо работать, мы можем играть лучше. Будем стараться делать все от нас зависящее, чтобы подняться в турнирной таблице.

Работали ли над тем, чтобы не пропускать от «Локомотива» с дальних ударов? Блокировать все удары невозможно. Стоит отдать должное футболистам «Локо», которые умеют бить издалека. Фернандеш уже много забил, он качественный футболист, который умеет бить и забивать. Наша задача сделать так, чтобы таких возможностей у него было меньше», – сказал Семак.

Матч «Уфа» – «Локомотив» пройдет 15 октября и начнется в 14:00 по московскому времени.