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    Индзаги: «Польщен, что меня сватают в «Ювентус», но у них уже есть отличный тренер»

    Главный тренер «Лацио» Симоне Индзаги заявил, что ему льстит упоминание его персоны в СМИ, как одного из кандидатов на замену Массимилиано Аллегри в «Ювентусе».

    «Слухи о том, что я могу заменить Аллегри в «Ювентусе»? Мне это нравится, но у туринцев уже есть отличный тренер», – сказа Индзаги.

    Напомним, 41-летний специалист руководить «орлятами» с 2016 года. В нынешнем году он с римлянами завоевал Суперкубок Италии.

    После семи туров текущего розыгрыша Серии А «Лацио» занимает четвертое место в турнирной таблице, отставая от «Ювентуса», идущего вторым, на три очка. Сегодня «бьянкочелести» предстоит провести со «старой синьорой» очную встречу в рамках восьмого тура.

    Источник: Tribalfootball

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    14.10.2017 12:13
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +136

      Avatar 2 14 октября 2017, 13:54

      Утка

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1825

      Dizayner 14 октября 2017, 12:25

      слухи они такие слухи

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