Индзаги: «Польщен, что меня сватают в «Ювентус», но у них уже есть отличный тренер»

Главный тренер «Лацио» Симоне Индзаги заявил, что ему льстит упоминание его персоны в СМИ, как одного из кандидатов на замену Массимилиано Аллегри в «Ювентусе».

«Слухи о том, что я могу заменить Аллегри в «Ювентусе»? Мне это нравится, но у туринцев уже есть отличный тренер», – сказа Индзаги.

Напомним, 41-летний специалист руководить «орлятами» с 2016 года. В нынешнем году он с римлянами завоевал Суперкубок Италии.

После семи туров текущего розыгрыша Серии А «Лацио» занимает четвертое место в турнирной таблице, отставая от «Ювентуса», идущего вторым, на три очка. Сегодня «бьянкочелести» предстоит провести со «старой синьорой» очную встречу в рамках восьмого тура.