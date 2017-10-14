Бэйл из-за травмы голени не сыграет против «Тоттенхэма»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан сказал, что вингер Гарет Бэйл не примет участия в матче против «Тоттенхэма» в рамках 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

«У Гарета две проблемы. В Дортмунде (3:1) он получил незначительное повреждение, после чего началась более серьезная травма голени. Не могу сейчас назвать сроков, но он поправляется.

Мы будем следить за ситуацией ежедневно. Он точно не вернется через неделю или 10 дней, но мы будем смотреть за его прогрессом. Он хочет вернуться на поле как можно скорее», – сказал француз.

28-летний валлиец выступал за «Тоттенхэм» с июля 2007 года по сентябрь 2013. Стоимость его перехода в «Реал» – 100 миллионов евро.