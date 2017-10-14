Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Бэйл из-за травмы голени не сыграет против «Тоттенхэма»

    Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан сказал, что вингер Гарет Бэйл не примет участия в матче против «Тоттенхэма» в рамках 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

    «У Гарета две проблемы. В Дортмунде (3:1) он получил незначительное повреждение, после чего началась более серьезная травма голени. Не могу сейчас назвать сроков, но он поправляется.

    Мы будем следить за ситуацией ежедневно. Он точно не вернется через неделю или 10 дней, но мы будем смотреть за его прогрессом. Он хочет вернуться на поле как можно скорее», – сказал француз.

    28-летний валлиец выступал за «Тоттенхэм» с июля 2007 года по сентябрь 2013. Стоимость его перехода в «Реал» – 100 миллионов евро.

    Источник: FourFourTwo

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    14.10.2017 01:14
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +929

      ДСА 14 октября 2017, 06:48

      Уже это небольшая потеря.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11