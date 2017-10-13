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  • Российские телеканалы до сих пор не договорились с ФИФА о показе матчей ЧМ-2018

Российские телеканалы до сих пор не договорились с ФИФА о показе матчей ЧМ-2018

13 октября 2017, 16:13
13

Переговоры российских каналов с ФИФА о правах на показ матчей домашнего чемпионата мира 2018 года пока не продвинулись. Об этом сообщил генеральный продюсер Первого канала Александр Файфман.

Напомним, ранее президент РФС Виталий Мутко заявил, что российские телеканалы не в состоянии заплатить за права на показ матчей ЧМ-2018 больше 40 миллионов евро.

«К сожалению, переговоры находятся на той же стадии, они не продвинулись. В чем проблема? В том же, что и была, – в условиях. Пока мы в поиске компромисса», – сказал Файфман.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Россия
Комментарии (13)
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Шефф28
1507901082
Ну и хорошо,хоть позор этот не видеть
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DeutschlandUberAlles
1507902196
Позор
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insider_retro
1507902670
Сумма не хилая, но стандартная для телекомпаний страны организатора ЧМ... Просто наши телевизионщики, понимают, что не смогут отбить такие бабки из-за отсутствия платного телевидения, должного уровня рекламы и т.п.... А ФИФА не пойдёт навстречу, т.к. это может создать не хороший прецедент!..)) Тупичок...
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bset
1507903122
А виноваты в этом сами россияне, которые хотят все смотреть на халяву, а платные матчи смотрят в интернете. Такого нигде нет больше. Правда, я сам тоже обычно через сопку смотрю тот же Матч ТВ. Потому что после двух реклам ты получаешь в лучшем случае 480p. Серверы не справляются. А через сопку стабильный FullHD.
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Тони Монтана Б
1507903376
Да фигли. Налоги поднимайте, мы простые смертные сами себе купим права на показ ЧМ.
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ljrljr0505
1507905013
наши каналы не в состоянии отбить те деньги которые у них требуют. единственный выход, как всегда, попросить (слезно) у наших Абрамовичей проплатить трансляции на наших каналах.
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Lester84
1507906184
Гони монету, Мутко!!! Или вместо домашнего ЧМ по футболу будем Ментовские войны по НТВ смотреть?
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lexa2154
1507908221
Евреи правят во всем мире...
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Дмитрий_Kaзаков
1507909545
Так пускай пошлют Фифа куда подальше и транслируют, как говорится "Наши стадионы и наши правила" :D
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panmon
1507913420
Зачем показывать то? Все на стадионы. Ну а остальные в Сопку... Даже Тина так всегда делает.!
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