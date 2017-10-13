Российские телеканалы до сих пор не договорились с ФИФА о показе матчей ЧМ-2018

Переговоры российских каналов с ФИФА о правах на показ матчей домашнего чемпионата мира 2018 года пока не продвинулись. Об этом сообщил генеральный продюсер Первого канала Александр Файфман.

Напомним, ранее президент РФС Виталий Мутко заявил, что российские телеканалы не в состоянии заплатить за права на показ матчей ЧМ-2018 больше 40 миллионов евро.

«К сожалению, переговоры находятся на той же стадии, они не продвинулись. В чем проблема? В том же, что и была, – в условиях. Пока мы в поиске компромисса», – сказал Файфман.