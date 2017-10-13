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    Российские телеканалы до сих пор не договорились с ФИФА о показе матчей ЧМ-2018

    Переговоры российских каналов с ФИФА о правах на показ матчей домашнего чемпионата мира 2018 года пока не продвинулись. Об этом сообщил генеральный продюсер Первого канала Александр Файфман.

    Напомним, ранее президент РФС Виталий Мутко заявил, что российские телеканалы не в состоянии заплатить за права на показ матчей ЧМ-2018 больше 40 миллионов евро.

    «К сожалению, переговоры находятся на той же стадии, они не продвинулись. В чем проблема? В том же, что и была, – в условиях. Пока мы в поиске компромисса», – сказал Файфман.

    Источник: ТАСС

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    13.10.2017 16:13
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +2509

      panmon 13 октября 2017, 19:50

      Зачем показывать то? Все на стадионы. Ну а остальные в Сопку... Даже Тина так всегда делает.!

      0
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      Рейтинг: +30

      Дмитрий_Kaзаков 13 октября 2017, 18:45

      Так пускай пошлют Фифа куда подальше и транслируют, как говорится "Наши стадионы и наши правила" :D

      0
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      Рейтинг: +115

      lexa2154 13 октября 2017, 18:23

      Евреи правят во всем мире...

      0
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      Рейтинг: +5490

      Lester84 13 октября 2017, 17:49

      Гони монету, Мутко!!! Или вместо домашнего ЧМ по футболу будем Ментовские войны по НТВ смотреть?

      1
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      Рейтинг: +2638

      ljrljr0505 13 октября 2017, 17:30

      наши каналы не в состоянии отбить те деньги которые у них требуют. единственный выход, как всегда, попросить (слезно) у наших Абрамовичей проплатить трансляции на наших каналах.

      0
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      Рейтинг: +7557

      серега кашин 13 октября 2017, 17:05

      сейчас в интернете можно посмотреть все, а нашим каналам денег на показ не хватит и опять придется вмешиваться Путину

      0
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      Рейтинг: +737

      Тони Монтана Б 13 октября 2017, 17:02

      Да фигли. Налоги поднимайте, мы простые смертные сами себе купим права на показ ЧМ.

      1
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      Рейтинг: +25028

      bset 13 октября 2017, 16:58

      А виноваты в этом сами россияне, которые хотят все смотреть на халяву, а платные матчи смотрят в интернете. Такого нигде нет больше. Правда, я сам тоже обычно через сопку смотрю тот же Матч ТВ. Потому что после двух реклам ты получаешь в лучшем случае 480p. Серверы не справляются. А через сопку стабильный FullHD.

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      Рейтинг: +70677

      insider_retro 13 октября 2017, 16:51

      Сумма не хилая, но стандартная для телекомпаний страны организатора ЧМ... Просто наши телевизионщики, понимают, что не смогут отбить такие бабки из-за отсутствия платного телевидения, должного уровня рекламы и т.п.... А ФИФА не пойдёт навстречу, т.к. это может создать не хороший прецедент!..)) Тупичок...

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      Рейтинг: +896

      DeutschlandUberAlles 13 октября 2017, 16:43

      Позор

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