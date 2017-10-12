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    Азар хочет вернуться на пик формы

    Полузащитник «Челси» и сборной Бельгии Эден Азар рассчитывает как можно скорее вернуться на пик своей физической формы после восстановления от травмы.

    «Всегда непросто возвращаться после травмы, но я сделал это. Я тренировался этим летом, но не могу сказать, что в ближайших матчах я буду на пике своей формы.

    Нет желания выходить на поле для галочки, я хочу вернуться к своей лучшей форме», – цитирует Evening Standard Азара.

    Бельгиец пропустил около трех месяцев из-за повреждения лодыжки.

    Источник: Бомбардир.ру

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    12.10.2017 09:07
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +214

      Yurini 12 октября 2017, 17:09

      Дай Бог - Дай Бог Эден очень нужен!

      0
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      Рейтинг: +1941

      Таганский 12 октября 2017, 12:14

      И мы этого ждем..
      Удачи!!

      0
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      Рейтинг: +301

      23igkra 12 октября 2017, 09:38

      Давно пора

      0
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      Рейтинг: +2213

      Аристократ Олжик 12 октября 2017, 09:30

      А как мы хотим . . .

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