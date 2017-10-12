Азар хочет вернуться на пик формы

Полузащитник «Челси» и сборной Бельгии Эден Азар рассчитывает как можно скорее вернуться на пик своей физической формы после восстановления от травмы.

«Всегда непросто возвращаться после травмы, но я сделал это. Я тренировался этим летом, но не могу сказать, что в ближайших матчах я буду на пике своей формы.

Нет желания выходить на поле для галочки, я хочу вернуться к своей лучшей форме», – цитирует Evening Standard Азара.

Бельгиец пропустил около трех месяцев из-за повреждения лодыжки.