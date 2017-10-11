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    «Манчестер Сити» попытается приобрести Милинковича-Савича

    Английский «Манчестер Сити» рассчитывает в ближайшее трансферное окно усилиться полузащитником итальянского «Лацио» Сергеем Милинковичем-Савичем. В его приобретении заинтересован лично главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола.

    Известно, что за балканцем следят еще несколько грандов европейского футбола, однако в финансовом плане наиболее выгодное предложение по игроку имеется у «Сити».

    Милинкович-Савич выступает за «лациали» с 2015 года, куда он пришел из бельгийского «Генка».

    Источник: Calciomercato

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    11.10.2017 22:19
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