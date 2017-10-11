«Манчестер Сити» попытается приобрести Милинковича-Савича

Английский «Манчестер Сити» рассчитывает в ближайшее трансферное окно усилиться полузащитником итальянского «Лацио» Сергеем Милинковичем-Савичем. В его приобретении заинтересован лично главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола.

Известно, что за балканцем следят еще несколько грандов европейского футбола, однако в финансовом плане наиболее выгодное предложение по игроку имеется у «Сити».

Милинкович-Савич выступает за «лациали» с 2015 года, куда он пришел из бельгийского «Генка».