Зинченко: «Шевченко сказал, что у сборной Украины есть будущее»

Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко рассказал о причинах поражения национальной команды от Хорватии (0:2) в решающем матче отборочного турнира к ЧМ-2018. При этом хавбек выразил надежду, что у сборной в дальнейшем все будет хорошо.

– Я всегда рад приезжать в сборную, будь то национальная команда или молодежная. Всегда отдаюсь здесь на сто процентов, оставляю все свои силы. Считаю, что это большая честь представлять свою страну на международной арене.

– Как вы оцените выступление национальной сборной в отборочном турнире ЧМ-2018?

– В понедельник был своего рода финал для нас. Класс хорватов сказался, они имеют в своем составе высококлассных футболистов, которые могут решить исход эпизода. Два гола клетчатых организовали два топ-игрока – Модрич и Ракитич.

– Что было в раздевалке после матча?

– У всех было подавленное состояние, все повесили головы. Но Андрей Николаевич (Шевченко. – Прим. «Бомбардир») всех взбодрил, сказал, что у нашей команды есть будущее и мы будем двигаться дальше. Думаю, все будет хорошо у нас.