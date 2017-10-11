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  • Зинченко: «Шевченко сказал, что у сборной Украины есть будущее»

Зинченко: «Шевченко сказал, что у сборной Украины есть будущее»

11 октября 2017, 14:55
6

Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко рассказал о причинах поражения национальной команды от Хорватии (0:2) в решающем матче отборочного турнира к ЧМ-2018. При этом хавбек выразил надежду, что у сборной в дальнейшем все будет хорошо.

– Я всегда рад приезжать в сборную, будь то национальная команда или молодежная. Всегда отдаюсь здесь на сто процентов, оставляю все свои силы. Считаю, что это большая честь представлять свою страну на международной арене.

– Как вы оцените выступление национальной сборной в отборочном турнире ЧМ-2018?

– В понедельник был своего рода финал для нас. Класс хорватов сказался, они имеют в своем составе высококлассных футболистов, которые могут решить исход эпизода. Два гола клетчатых организовали два топ-игрока – Модрич и Ракитич.

– Что было в раздевалке после матча?

– У всех было подавленное состояние, все повесили головы. Но Андрей Николаевич (Шевченко. – Прим. «Бомбардир») всех взбодрил, сказал, что у нашей команды есть будущее и мы будем двигаться дальше. Думаю, все будет хорошо у нас.

Источник: Footboom
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Украина Зинченко Александр Шевченко Андрей
Комментарии (6)
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Popularov
1507723644
Андрей Шевченко: - "СБОРНОЙ УКРАИНЫ НУЖНО ВЫЖАТЬ МАКСИМУМ И ВЫЙТИ НА ЧЕМПИОНАТ МИРА"??? Прикиньте! Сборной Украины нужно ВЫЖАТЬ! А до этого, что сборная Украины ВЫЖИМАЛА??? Выжимала МИНИМУМ, чтобы не попасть на чемпионат Мира в Россию?! Когда Украина выжала МИНИМУМ и повисла на волоске от провала - не выхода на чемпионат Мира, то они решили ухватиться за соломинку, чтобы выжать МАКСИМУМ из НЕЁ!!! Во, какие они там фокусники и кудесники от футбола! Решили сыграть в рулетную ВЫЖИМАЛКУ и по "максимуму" выжать то, не зная что и из ничего!!! А чем и каким местом в Украине думали тогда, когда до этого ВЫЖИМАЛИ по МИНИМУМУ??? А теперь вспомнили, что есть МАКСИМУМ и, оказывается, они там в Украине, выжимали не то, что надо, а то, что НЕ НАДО! А когда СПОХВАТИЛИСЬ, то оказалось, что поздно уже по максимуму ВЫЖИМАТЬ! Потому что ВЫЖИМАТЬ уже НЕЧЕГО, всё уже выжато из них и благополучно провалено! Как с гуся вода, в Украине ни капли НЕ ВЫЖМУТ, ни по максимуму, ни по минимуму! На что минимально наиграли, то МАКСИМАЛЬНО и получили! Путёвки на чемпионат Мира в Россию, Украине не то что минимально, а МАКСИМАЛЬНО уже не видать.
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Чермындыр
1507724969
У хохлов сборная явно посильнее нашей будет
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3a zenit
1507724998
не никакого будущего у сборной когда чемпионат имени двух олигархов(Динамо-Шахтёр)
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sandutzu
1507725406
при всем уважении к Шевченко но он не тренер уровня сборной
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серега кашин
1507735395
мало ли что сказал шевченко
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Чикомас
1507735955
Есть или нет будущего, это дело не наше. Но то ,что у хохлов есть два игрока-Коноплянка и Ярмоленко -это факт. Остальные-гавно. Такие же как и наши...
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