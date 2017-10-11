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    Зинченко: «Шевченко сказал, что у сборной Украины есть будущее»

    Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко рассказал о причинах поражения национальной команды от Хорватии (0:2) в решающем матче отборочного турнира к ЧМ-2018. При этом хавбек выразил надежду, что у сборной в дальнейшем все будет хорошо.

    – Я всегда рад приезжать в сборную, будь то национальная команда или молодежная. Всегда отдаюсь здесь на сто процентов, оставляю все свои силы. Считаю, что это большая честь представлять свою страну на международной арене.

    – Как вы оцените выступление национальной сборной в отборочном турнире ЧМ-2018?

    – В понедельник был своего рода финал для нас. Класс хорватов сказался, они имеют в своем составе высококлассных футболистов, которые могут решить исход эпизода. Два гола клетчатых организовали два топ-игрока – Модрич и Ракитич.

    – Что было в раздевалке после матча?

    – У всех было подавленное состояние, все повесили головы. Но Андрей Николаевич (Шевченко. – Прим. «Бомбардир») всех взбодрил, сказал, что у нашей команды есть будущее и мы будем двигаться дальше. Думаю, все будет хорошо у нас.

    Источник: Footboom

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    11.10.2017 14:55
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +2780

      Чикомас 11 октября 2017, 18:32

      Есть или нет будущего, это дело не наше. Но то ,что у хохлов есть два игрока-Коноплянка и Ярмоленко -это факт. Остальные-гавно. Такие же как и наши...

      0
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      Рейтинг: +7557

      серега кашин 11 октября 2017, 18:23

      мало ли что сказал шевченко

      0
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      Рейтинг: +475

      sandutzu 11 октября 2017, 15:36

      при всем уважении к Шевченко но он не тренер уровня сборной

      3
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      Рейтинг: +4350

      3a zenit 11 октября 2017, 15:29

      не никакого будущего у сборной когда чемпионат имени двух олигархов(Динамо-Шахтёр)

      2
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    • ...
      Рейтинг: +2524

      Чермындыр 11 октября 2017, 15:29

      У хохлов сборная явно посильнее нашей будет

      -2
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      Рейтинг: -13

      Popularov 11 октября 2017, 15:07

      Андрей Шевченко: - "СБОРНОЙ УКРАИНЫ НУЖНО ВЫЖАТЬ МАКСИМУМ И ВЫЙТИ НА ЧЕМПИОНАТ МИРА"???
      Прикиньте! Сборной Украины нужно ВЫЖАТЬ!
      А до этого, что сборная Украины ВЫЖИМАЛА???
      Выжимала МИНИМУМ, чтобы не попасть на чемпионат Мира в Россию?!
      Когда Украина выжала МИНИМУМ и повисла на волоске от провала - не выхода на чемпионат Мира, то они решили ухватиться за соломинку, чтобы выжать МАКСИМУМ из НЕЁ!!!
      Во, какие они там фокусники и кудесники от футбола!
      Решили сыграть в рулетную ВЫЖИМАЛКУ и по "максимуму" выжать то, не зная что и из ничего!!!
      А чем и каким местом в Украине думали тогда, когда до этого ВЫЖИМАЛИ по МИНИМУМУ???
      А теперь вспомнили, что есть МАКСИМУМ и, оказывается, они там в Украине, выжимали не то, что надо, а то, что НЕ НАДО!
      А когда СПОХВАТИЛИСЬ, то оказалось, что поздно уже по максимуму ВЫЖИМАТЬ!
      Потому что ВЫЖИМАТЬ уже НЕЧЕГО, всё уже выжато из них и благополучно провалено!
      Как с гуся вода, в Украине ни капли НЕ ВЫЖМУТ, ни по максимуму, ни по минимуму!
      На что минимально наиграли, то МАКСИМАЛЬНО и получили!
      Путёвки на чемпионат Мира в Россию, Украине не то что минимально, а МАКСИМАЛЬНО уже не видать.

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