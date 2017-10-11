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    Романцев: «Побеждать команды уровня Ирана на старом багаже совсем непросто»

    Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев считает, что болельщикам следует набраться терпения, пока тренерский штаб нащупывает игру своей команды в товарищеских матчах перед стартом чемпионата мира. При этом, данный процесс может вполне обоснованно затянуться до самого начала турнира.

    «Предвижу разочарование ничейным счетом – мы ведь привыкли, что Иран никогда не числился среди могучих сборных. Мы убедились, что команды растут, играют в современный футбол, и побеждать их на старом багаже совсем непросто. А у нас, к сожалению, этот багаж не слишком богат. Черчесов строит новую сборную, и от этого никуда не деться. И если мы верим в нее, поддерживаем, то надо относиться к этому процессу с пониманием.

    Сегодняшний стартовый состав, в котором по сравнению с предыдущей контрольной встречей на поле сразу же вышли Лунев, Фернандес, Рауш, Кутепов, Алексей Миранчук, Тарасов. Ясно, что тренер хотел посмотреть их не в каких-то локальных отрезках матча, а понять, как они могут повести себя с первых минут. Старательности у каждого было хоть отбавляй. Замечу, что и мастерством ребята обладают. Но вот тех самых связей, которые ищет в контрольных встречах Черчесов, пока не видно. Да это и понятно – сегодня игра с листа.

    Не исключаю, что Станислав Саламович будет вести поиск до последнего дня. А куда деваться? Жизнь заставляет. К сожалению, гол в наши ворота был из разряда необязательных. Недосмотрел Кутепов, не подчистил Джикия, ну и Азмун, как всегда, на дальней штанге, которую «забыли» закрыть, был точен. То, что отыгрались, хорошо. Значит, можем. Самедов прострелил – Полоз замкнул, комбинация из разряда начальной школы, но сработала.

    Если говорить в целом, то повторюсь, тренер нащупывает игру, пытается определить, кто в ней исполнит главные роли, а кто будет подносчиком снарядов. Движется вперед. И пусть не грустят поклонники Кокорина со Смоловым, если вернутся в строй Дзагоев, подтянется Головин, и им хорошую компанию составит Алексей Миранчук, то и форварды будут забивать. Желаю терпения и футболистам, и болельщикам», – заявил Романцев.

    Товарищеский матч Россия – Иран состоялся накануне в Казани. Игра закончилась со счетом 1:1.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    11.10.2017 08:07
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +5163

      RedWhiteFans2 11 октября 2017, 13:52

      Надо их заставить миллионов 100 валидола перед чемпионатом мира всем болельщикам купить.

      0
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      Рейтинг: +7933

      FanatSerj 11 октября 2017, 10:35

      "побеждать их на старом багаже совсем непросто." - какой там багаж то? Слуцкого что ли?
      Про "багаж" в нашей сборной можно было лишь вспоминать после Евро-2008 в Мариборе, что он там не помог. После этого багажа и отродясь то не было.

      0
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      Рейтинг: +852

      FaTeK1945ru 11 октября 2017, 10:01

      ...смотрел матч со слезами на глазах.

      1
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      Рейтинг: +6122

      subbotaspartak 11 октября 2017, 08:52

      Акинфеев самый старый багаж,
      Но он ещё ничего. Общий. Наш.

      3
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      Рейтинг: +16619

      афоня72 > subbotaspartak 11 октября 2017, 14:01

      старый но полезный. (терминатор).

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