Романцев: «Побеждать команды уровня Ирана на старом багаже совсем непросто»

Надо их заставить миллионов 100 валидола перед чемпионатом мира всем болельщикам купить.
Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев считает, что болельщикам следует набраться терпения, пока тренерский штаб нащупывает игру своей команды в товарищеских матчах перед стартом чемпионата мира. При этом, данный процесс может вполне обоснованно затянуться до самого начала турнира.
«Предвижу разочарование ничейным счетом – мы ведь привыкли, что Иран никогда не числился среди могучих сборных. Мы убедились, что команды растут, играют в современный футбол, и побеждать их на старом багаже совсем непросто. А у нас, к сожалению, этот багаж не слишком богат. Черчесов строит новую сборную, и от этого никуда не деться. И если мы верим в нее, поддерживаем, то надо относиться к этому процессу с пониманием.
Сегодняшний стартовый состав, в котором по сравнению с предыдущей контрольной встречей на поле сразу же вышли Лунев, Фернандес, Рауш, Кутепов, Алексей Миранчук, Тарасов. Ясно, что тренер хотел посмотреть их не в каких-то локальных отрезках матча, а понять, как они могут повести себя с первых минут. Старательности у каждого было хоть отбавляй. Замечу, что и мастерством ребята обладают. Но вот тех самых связей, которые ищет в контрольных встречах Черчесов, пока не видно. Да это и понятно – сегодня игра с листа.
Не исключаю, что Станислав Саламович будет вести поиск до последнего дня. А куда деваться? Жизнь заставляет. К сожалению, гол в наши ворота был из разряда необязательных. Недосмотрел Кутепов, не подчистил Джикия, ну и Азмун, как всегда, на дальней штанге, которую «забыли» закрыть, был точен. То, что отыгрались, хорошо. Значит, можем. Самедов прострелил – Полоз замкнул, комбинация из разряда начальной школы, но сработала.
Если говорить в целом, то повторюсь, тренер нащупывает игру, пытается определить, кто в ней исполнит главные роли, а кто будет подносчиком снарядов. Движется вперед. И пусть не грустят поклонники Кокорина со Смоловым, если вернутся в строй Дзагоев, подтянется Головин, и им хорошую компанию составит Алексей Миранчук, то и форварды будут забивать. Желаю терпения и футболистам, и болельщикам», – заявил Романцев.
Товарищеский матч Россия – Иран состоялся накануне в Казани. Игра закончилась со счетом 1:1.