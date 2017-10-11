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  • Заболотный: «Судья ошибся, гол в ворота Ирана надо было засчитывать»

Заболотный: «Судья ошибся, гол в ворота Ирана надо было засчитывать»

11 октября 2017, 07:41
2

Нападающий «Тосно» Антон Заболотный уверен, что судья ошибся в матче сборных России и Ирана, когда в одном из эпизодов голкипер соперника, выбивая мяч, угодил ему в спину. По словам Антона, гол следовало засчитывать.

Товарищеский матч Россия – Иран прошел в Казани и закончился со счетом 1:1.

— Насколько легко или наоборот тяжело было входить в такую игру?

— Каждый раз, когда выходишь на поле, ты должен отработать на сто процентов тот отрезок времени, который тебе выдается. Бывает входишь удачно, бывает — нет. Многое зависит от обстоятельств. Может и лучше можно было сыграть.

— Насколько хорошо вы знаете футбольные правила? Судья имел основания не засчитывать гол сборной России после того, как, по его мнению, вы помешали вратарю выбить мяч?

— Я знаю правила, должен находиться в метре от вратаря. Я ему не мешал. Судья ошибся.

— Почему игра сборной давалась с таким трудом?

— Иран — добротная команда, хорошо действующая в обороне. Не зря они в отборочном турнире к чемпионату мира пропустили три гола в восьми матчах. Мы это знали, готовились к подобному. Стечение обстоятельств, что им удалось забить при контратаке. Мы контролировали игру, вели ее к победе. У нас хорошая команда, двигаемся дальше.

— Андрей Лунев сказал, что, будь это матч чемпионата мира, все было бы по-другому. Статус товарищеского матча влияет на настрой?

— Мы готовимся к чемпионату мира, тренируемся. Мне кажется, большинство игроков воспринимают товарищеские матчи, как настоящие, уровня чемпионата мира. Настрой был стопроцентным. Не сказал бы, что кто-то недооценивал соперника. Россия должна побеждать в каждом матче, будем стараться выиграть в следующий раз.

— Чувствуете, что ЧМ-2018 все ближе?

— Конечно. Когда люди приходят поддержать сборную, нам всегда приятно. Причем, даже в товарищеской игре. Представляю, что будет на чемпионате мира! Спасибо болельщикам! Рады видеть столько людей на наших матчах.

— Как вам «Казань-Арена»?

— Классный стадион! Все сделано грамотно. Приятно, что люди столь серьезно вкладываются в футбол, в развитие инфраструктуры.

Источник: «Спорт день за днем»
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия Тосно Заболотный Антон
Комментарии (2)
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Diesel133
1507706251
согласен. вообще, судья хреново вчера отработал.
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Павелий
1507717290
Заболотный! Очередной матч показал, что ты теперь будешь забивать по большим праздникам. Ибо нечего было бахвалиться тому, что забил гол в ворота Спартака!
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