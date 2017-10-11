Дешам: «Учитывая уровень моих игроков, в выходе на ЧМ нет ничего удивительного»

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам подвел итоги победе над командой Беларуси (2:1) в матче 10-го тура отборочного турнира к ЧМ-2018. Французы получили прямую путевку на турнир.

«Весь отборочный цикл выдался тяжелым. Сегодняшний матч также не был простым. Нам удалось достигнуть своей цели, и я очень рад за своих футболистов, потому что они этого заслужили. Впрочем, учитывая уровень игроков, от нас не стоило ожидать чего-го другого.

Вероятно, матч был напряженным, ведь сборная Беларуси не хотела сдаваться. Но у нас получилось», – сказал 48-летний специалист.

Дешам возглавил сборную в июле 2012 года. Под его руководством французы дошли до финала домашнего Евро-2016, где уступили команде Португалии со счетом 0:1.