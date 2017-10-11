Роббен – об уходе из сборной: «Стеклянного человека» хватило надолго»

Капитан сборной Голландии Арьен Роббен подвел итог матчу 10-го тура отборочного турнира ЧМ-2018 против Швеции (2:0). По итогам последней игры 33-летнего хавбека за сборную оранжевые потеряли шансы выйти на турнир.

«Стеклянного человека» (о частых травмах – прим. «Бомбардира») хватило надолго. Я долго думал о завершении национальной карьеры. Однажды решил объявить об уходе, но потом все равно остался.

Мне 33 года и я играю за европейский топ-клуб, поэтому должен был сделать этот выбор. Теперь я сосредоточусь на «Баварии». Сейчас хорошее время, чтобы передать эстафету», – сказал Роббен.

Роббен – участник шести крупных турниров в составе Голландии и автор 35-ти мячей за 96 матчей в ее составе.