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    Роббен – об уходе из сборной: «Стеклянного человека» хватило надолго»

    Капитан сборной Голландии Арьен Роббен подвел итог матчу 10-го тура отборочного турнира ЧМ-2018 против Швеции (2:0). По итогам последней игры 33-летнего хавбека за сборную оранжевые потеряли шансы выйти на турнир.

    «Стеклянного человека» (о частых травмах – прим. «Бомбардира») хватило надолго. Я долго думал о завершении национальной карьеры. Однажды решил объявить об уходе, но потом все равно остался.

    Мне 33 года и я играю за европейский топ-клуб, поэтому должен был сделать этот выбор. Теперь я сосредоточусь на «Баварии». Сейчас хорошее время, чтобы передать эстафету», – сказал Роббен.

    Роббен – участник шести крупных турниров в составе Голландии и автор 35-ти мячей за 96 матчей в ее составе.

    Источник: Бомбардир.ру

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    11.10.2017 00:31
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 11 октября 2017, 11:18

      удачи легенде!

      1
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      Рейтинг: +71

      Партос 11 октября 2017, 07:23

      Крутой чувак!!! Крутейшая левая в мире!!! Живая легенда!!!

      3
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      Рейтинг: +1152

      Superviser77 11 октября 2017, 03:38

      Жаль....

      3
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      Рейтинг: +548

      El_Chori 11 октября 2017, 02:20

      Ну ладно хоть не бросил на пол пути. Сделал все, что мог.навсегда запомню сборную образца 2004. Спасибо!

      2
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      Рейтинг: +738

      Ljungberg9 11 октября 2017, 00:41

      Совсем чуть-чуть не дотянул до сотни.

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