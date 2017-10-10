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  • Манчини: «В «Зенит» перейдут звезды, как только мы вернемся в Лигу чемпионов»

Манчини: «В «Зенит» перейдут звезды, как только мы вернемся в Лигу чемпионов»

10 октября 2017, 19:30
25

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини рассказал о впечатлениях от карьеры в России.

«По возвращении в «Интер» я сказал, что потом снова уеду работать за границу, где чувствую себя более счастливым. Английская Премьер-лига – лучшая, но, уверяю вас, «Зенит» является очень приличным клубом.

Как только мы вернемся в Лигу чемпионов, вы увидите, как к нам будут переходить звезды. При сегодняшнем нашем положении я не уверен, горят ли у них сердца играть за Санкт-Петербург», – сказал 52-летний итальянец.

После 12-ти туров чемпионата России петербургский клуб лидирует в чемпионской гонке. Манчини возглавил команду в июне.

Источник: Football Italia
Италия. Серия А Россия. Премьер-лига Зенит Италия Интер Манчини Роберто
Комментарии (25)
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Nikiforof
1507653423
"вернумся" - ну вы там не торопитесь хоть.
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mikitka
1507653522
И не мечтайте!!! не будет играть у вас Глушаков!!!
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серега кашин
1507654349
не пойдут все равно, только если под конец карьеры
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insider_retro
1507654599
Хорошие перспективные игроки под чутким руководством агентов очень выверено строят свою карьеру... Не всегда деньги и большие деньги определяют путь игрока.... Идут под имя тренера, под команду с очевидными целями... Сначала работать на свой авторитет, а потом авторитет будет работать на тандем игрок-агент и позволит успешно зарабатывать... Мне так кажется...
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карасевщина
1507656338
гаховый политпроект без страха и совести
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Юрэс
1507658472
А сейчас одни .....иплёты играют. Да.?!?!?!?! Ха ха ха
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Garrincha58
1507659913
А как же лимит!? Президент предупредил уже Фурсенко, надо слушаться иначе ужесточат еще сильней и будут у вас на скамейке звезды просиживать, зато в ЛЧ гимн слушать
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OfaZavr
1507707506
И так уже "звезд" полная команда, один Дзюба чего стоит))
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vodomut
1507708739
как же обещание Серёжи воспитать своих звёзд?
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Павелий
1507725143
А потом: 1. Они срубят непомерно много бабла. 2. Зенит, как и многие другие российские клубы, сольёт какой-нибудь простой команде. Даже имея этих звёзд в команде. 3. Зенит вылетит из ЛЧ как минимум на год. 4. Звёзды уедут и потом ещё долго будут поливать грязью Россию. Кто здесь выиграет? Только "звёзды", так как срубят денег. Стоит ли таких приглашать? Однозначно, нет.
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