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    Манчини: «В «Зенит» перейдут звезды, как только мы вернемся в Лигу чемпионов»

    Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини рассказал о впечатлениях от карьеры в России.

    «По возвращении в «Интер» я сказал, что потом снова уеду работать за границу, где чувствую себя более счастливым. Английская Премьер-лига – лучшая, но, уверяю вас, «Зенит» является очень приличным клубом.

    Как только мы вернемся в Лигу чемпионов, вы увидите, как к нам будут переходить звезды. При сегодняшнем нашем положении я не уверен, горят ли у них сердца играть за Санкт-Петербург», – сказал 52-летний итальянец.

    После 12-ти туров чемпионата России петербургский клуб лидирует в чемпионской гонке. Манчини возглавил команду в июне.

    Источник: Football Italia

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    10.10.2017 19:30
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    Комментарии23
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      Рейтинг: +572

      Alex ostrov 12 октября 2017, 22:57

      Это плевок в сторону нынешних игроков!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2506

      vgarakh 11 октября 2017, 16:16

      " Народное достояние" обнаглело в конец.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +5926

      Павелий 11 октября 2017, 15:32

      А потом:
      1. Они срубят непомерно много бабла.
      2. Зенит, как и многие другие российские клубы, сольёт какой-нибудь простой команде. Даже имея этих звёзд в команде.
      3. Зенит вылетит из ЛЧ как минимум на год.
      4. Звёзды уедут и потом ещё долго будут поливать грязью Россию.

      Кто здесь выиграет? Только "звёзды", так как срубят денег. Стоит ли таких приглашать? Однозначно, нет.

      2
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      Рейтинг: +677

      vodomut 11 октября 2017, 10:58

      как же обещание Серёжи воспитать своих звёзд?

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 11 октября 2017, 10:38

      И так уже "звезд" полная команда, один Дзюба чего стоит))

      0
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      Рейтинг: +290

      дед Щукарь > OfaZavr 11 октября 2017, 18:07

      Ваши подколы фи, когда он играл за ваш клуб вы по другому отзывались, а как игрок сменил клуб так начали поливать грязью, так где ваша честь, хотя о какой чести с вами говорить

      -1
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      Рейтинг: +158

      Zenit_72 11 октября 2017, 10:12

      По мне и так состав сильный. Теперь съигрывать надо.

      0
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 11 октября 2017, 00:35

      ЛЕ бери, потом о ЛЧ думай!

      0
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      Рейтинг: +24378

      DOCTOR PENALTY 11 октября 2017, 00:13

      Нет Роберто, Китая из России не получится .

      0
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 > DOCTOR PENALTY 11 октября 2017, 00:19

      В Китае только 2 легов могут выпустить на поле, между прочим!

      1
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      Рейтинг: +1596

      koli4ka 10 октября 2017, 21:58

      Как только,так и сразу...а что нам там делать, в ихней Лиге чемпионов...???

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      Рейтинг: +17368

      Garrincha58 10 октября 2017, 21:27

      и почему то мне каатся, что лимит ужесточат только ради того чтобы Зенит не накупил звезд тогда в стране никто не сможет конкурировать с ними как в Италии с Юве, московским это не понравится

      0
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      Рейтинг: +645

      RamonCSKA > Garrincha58 10 октября 2017, 21:34

      с юве можно конкурироватьи принтер и милан по деньгам не сильно уступают ,наполи не богатый ,но зато состав конфетка

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