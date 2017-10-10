Манчини: «В «Зенит» перейдут звезды, как только мы вернемся в Лигу чемпионов»

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини рассказал о впечатлениях от карьеры в России.

«По возвращении в «Интер» я сказал, что потом снова уеду работать за границу, где чувствую себя более счастливым. Английская Премьер-лига – лучшая, но, уверяю вас, «Зенит» является очень приличным клубом.

Как только мы вернемся в Лигу чемпионов, вы увидите, как к нам будут переходить звезды. При сегодняшнем нашем положении я не уверен, горят ли у них сердца играть за Санкт-Петербург», – сказал 52-летний итальянец.

После 12-ти туров чемпионата России петербургский клуб лидирует в чемпионской гонке. Манчини возглавил команду в июне.