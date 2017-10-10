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    Лебедев: «Порошенко кричал о бойкоте чемпионата мира-2018. Вот на это и получил ответ: «Ты и так не едешь»

    Вице-спикер Госдумы, член исполнительного комитета Российского футбольного союза Игорь Лебедев прокомментировал невыход сборной Украины в финальную часть чемпионата мира-2018. Подопечные Андрея Шевченко в своей отборочной группе заняли третье место. При этом политик уверен, что российская сторона доброжелательно бы приняла украинскую сторону.

    «Порошенко очень долго кричал, что надо бойкотировать чемпионат мира в России. Вот ему и ответ: «Ты и так не едешь». Для нашей страны вообще никакого значения не имеет выход или невыход Украины на чемпионат мира. Побеждают сильнейшие. Но, если бы они вышли, никаких бы проблем не возникло. В еврокубках нас разводят для того, чтобы избежать каких-либо столкновений с болельщиками. На чемпионате мира с точки зрения безопасности все было бы иначе. Еще учтите, что рядовые украинцы иначе относятся к политике, чем власти», — сказал Лебедев.

    Ранее не исключалось, что сборная Украины при отборе на мундиаль откажется выступить на турнире.

    Источник: Чемпионат.ком

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    10.10.2017 17:24
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    Комментарии33
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      Рейтинг: +713

      Kotofey75 10 октября 2017, 21:39

      Считаю, что это позитивный момент. У хохлов нет теперь повода для спекуляции и вони на всю Европу. Параша получил за что боролся. Хотя ему, козлу, пофиг до болельщиков.

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      Рейтинг: +7012

      Красногорск_Фан > Kotofey75 10 октября 2017, 21:44

      Прошу не путать в ТВОЕЙ вони украинцев и украинское правительство. А нет так, в любом месте в любое время ответишь за всю твою родословную

      -1
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      Рейтинг: +713

      Kotofey75 > Красногорск_Фан 10 октября 2017, 22:13

      Если ты не разглядел, сынок, я употребил слово "хохлы", а не "украинцы".. Для меня они (вы) со времен Советской Армии- хохлы, со своими плюсами и минусами. Хотя нет, ты - хохленыш еще малолетний и неразумный. )) Ничего против не имею, и говорил как раз о том, что ты называешь "правительством".Мое мнение- ваши "болельщики" сжигавшие людей в Одессе, сюда не поедут, а обычные дети пострадать могут. И вот тогда вони будет реально много.


      И да, вот еще...Отучись хамить старшим. Это дурной тон для гатстарбайтера, живущего в чужой стране...

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      Рейтинг: +7012

      Красногорск_Фан > Kotofey75 11 октября 2017, 22:54

      Я русский. Мои предки живут в Москве в 6-м поколении. Недавно вот стадион Спартака рядом построили. Рядом с улицей Академика Бочвара д. 5. к. 1 кв. 49 где я прописан. У тебя хватит смелости так же заявится? или ты только в интернете троль?

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      Рейтинг: +713

      Kotofey75 > Красногорск_Фан 13 октября 2017, 09:07

      Судя по построению фраз ты не совсем русский) Сынок, если после опубликования собственного адреса в инете, ты получишь в подъезде по башке, знай- я к этому отношения не имею... Меряться с тобой кто выше на забор поссыт я не собираюсь, ибо ты мне неинтересен, как любой комплексующий ребенок. И если твоя жена украинка, я уважаю твой выбор и считаю, что тебе комплексовать по этому поводу и бросаться на всех, кто скажет дурное слово о говногосударстве, коим сейчас является хохляндия (с маленькой буквы) не стоит. Бросаться с тобой тут какашками больше не собираюсь, поэтому можешь спокойно опубликовать свой следующий высер и успокоиться, что последнее слово за тобой. От души желаю всего самого лучшего.

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      Рейтинг: +7012

      Красногорск_Фан > Kotofey75 13 октября 2017, 19:10

      Мне 38. Вряд ли 75 это регион. И разница в возрасте ТАК велика.
      Посмотрел твои посты. Сколько злости. Как тебе с самим собой живется. Вся агрессия пропала. А не боюсь уж. Чего нам сотрудникам УМВД бояться. Будь добрее и лучше.

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      Рейтинг: +954

      Юрэс 10 октября 2017, 21:10

      Золотые слова !!!!!???

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      Рейтинг: +973

      Krics 10 октября 2017, 20:11

      Яблоко от яблоньки не далеко падает, папа хоть в спорт последнее время не лезит, занимаються всем, кроме повышения благосостояния народа.

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      Рейтинг: +4086

      raritet 10 октября 2017, 19:55

      Если быть обьективным, хотя и сборная Украины хорошо смотрелись, хорваты такая нация, что им нет проблем вынести любую звездную европейскую команду, потому что она сама- сборная Европы. Так что нет ничего удивительного в результате и те , кто пишет здесь, что это был слив, немного невнимательно смотрели этот матч. В первом тайме хорваты играли от печки, а когда соперник наелся прессинговать, просто на технике раздавили украинцев, могли забить и больше, видно было что запасик есть. А политики на то они и есть чтобы ловить рыбку футбольными воротами. Тут нации не имеют значения.

      2
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      Рейтинг: +7012

      Красногорск_Фан > raritet 10 октября 2017, 21:40

      Конечно не имеют. В топ сборных Англии, Германии , Франции представителей наций почти нет. Да и Русский с Украинцем братья навек. Знаю по себе и жене Украинке

      0
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      Рейтинг: +616

      smersh45 10 октября 2017, 19:14

      зачем здесь всунули эту полит грязь её и так везде хватает надоели уже

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      Рейтинг: +2141

      diadushka > smersh45 10 октября 2017, 20:04

      потому что эта полит грязь добавляет рейтинг! и без того каждый лизун уже создал свою передачу про политику по ТВ, так еще и сами по себе политики пиарятся таким образом, чтобы тупая серая масса ликовала: "правильно! так их....!!!"

      можешь и сам заметить, что рубрики, где есть политика набирают больше комментариев и больше читается, чем просто про футбол

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      Рейтинг: +1163

      ВасяК 10 октября 2017, 18:58

      Потом скажут,что они спецом проиграли!!!

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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 10 октября 2017, 18:43

      Порошенко и все политическая элита уже не знают как еще можно нагадить России.....причем тут футбол?!

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      Рейтинг: +70675

      insider_retro 10 октября 2017, 18:28

      Политик... Язык без костей... Чем глумиться над неудачами соседей, занялся бы лучше проблемами отечественного спорта, которых завались...
      Личного вклада никакого, а молотит комментарии, как будто у истоков всего стоял...

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      Рейтинг: +1212

      fanchik 10 октября 2017, 18:10

      Лебедев злорадствует не выходу Украины,этим показывая какое он "говно".Надо научиться уважать спортсменов соседней страны и его народ,а не вмешивать и не смешивать грязную политику в спорт.Лебедев похож своими высказываниями на российского "Порошенко"

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      Рейтинг: +245

      Альфред фаред 10 октября 2017, 18:09

      У украинских болельщиков самая любимая кричала на стадионе Путин х...ло! Зачем они в России тогда нужны с таким отношением!

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