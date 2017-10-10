Лебедев: «Порошенко кричал о бойкоте чемпионата мира-2018. Вот на это и получил ответ: «Ты и так не едешь»

Вице-спикер Госдумы, член исполнительного комитета Российского футбольного союза Игорь Лебедев прокомментировал невыход сборной Украины в финальную часть чемпионата мира-2018. Подопечные Андрея Шевченко в своей отборочной группе заняли третье место. При этом политик уверен, что российская сторона доброжелательно бы приняла украинскую сторону.

«Порошенко очень долго кричал, что надо бойкотировать чемпионат мира в России. Вот ему и ответ: «Ты и так не едешь». Для нашей страны вообще никакого значения не имеет выход или невыход Украины на чемпионат мира. Побеждают сильнейшие. Но, если бы они вышли, никаких бы проблем не возникло. В еврокубках нас разводят для того, чтобы избежать каких-либо столкновений с болельщиками. На чемпионате мира с точки зрения безопасности все было бы иначе. Еще учтите, что рядовые украинцы иначе относятся к политике, чем власти», — сказал Лебедев.

Ранее не исключалось, что сборная Украины при отборе на мундиаль откажется выступить на турнире.