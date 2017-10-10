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  • Лебедев: «Порошенко кричал о бойкоте чемпионата мира-2018. Вот на это и получил ответ: «Ты и так не едешь»

Лебедев: «Порошенко кричал о бойкоте чемпионата мира-2018. Вот на это и получил ответ: «Ты и так не едешь»

10 октября 2017, 17:24
33

Вице-спикер Госдумы, член исполнительного комитета Российского футбольного союза Игорь Лебедев прокомментировал невыход сборной Украины в финальную часть чемпионата мира-2018. Подопечные Андрея Шевченко в своей отборочной группе заняли третье место. При этом политик уверен, что российская сторона доброжелательно бы приняла украинскую сторону.

«Порошенко очень долго кричал, что надо бойкотировать чемпионат мира в России. Вот ему и ответ: «Ты и так не едешь». Для нашей страны вообще никакого значения не имеет выход или невыход Украины на чемпионат мира. Побеждают сильнейшие. Но, если бы они вышли, никаких бы проблем не возникло. В еврокубках нас разводят для того, чтобы избежать каких-либо столкновений с болельщиками. На чемпионате мира с точки зрения безопасности все было бы иначе. Еще учтите, что рядовые украинцы иначе относятся к политике, чем власти», — сказал Лебедев.

Ранее не исключалось, что сборная Украины при отборе на мундиаль откажется выступить на турнире.

Источник: Чемпионат.ком
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Украина Лебедев Игорь
Комментарии (33)
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FanatSerj
1507646790
"рядовые украинцы иначе относятся к политике" не только украинцы, к вам дебилам мало кто серьёзно относится )))
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la verdad
1507646894
Мне без разницы вышла Украина на ЧМ или нет. А вот депутату Лебедеву явно важен вопрос: А как там у хохлов?)))) Зачем пафосные речи если объективно сборная России не вышла бы из любой из групп, если бы играла отбор.
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серега кашин
1507647306
думаю не многие и растроились
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SPARTAK__MOSCOW
1507647492
да был чистый слив во 2 тайме с хорватами
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Красногорск_Фан
1507648039
Шутка хорошая. Но по честному нет уверенности, что и Россия вышла через такие отборы. Бывали-с случаи. Кстати не без помощи тех самых Хорватов, которые в ничего для них не решающем матче дрюкнули Англию на ее поле, пока Россия уныло ковырялась в параллельном матче с Андоррой.
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Альфред фаред
1507648173
У украинских болельщиков самая любимая кричала на стадионе Путин х...ло! Зачем они в России тогда нужны с таким отношением!
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fanchik
1507648252
Лебедев злорадствует не выходу Украины,этим показывая какое он "говно".Надо научиться уважать спортсменов соседней страны и его народ,а не вмешивать и не смешивать грязную политику в спорт.Лебедев похож своими высказываниями на российского "Порошенко"
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insider_retro
1507649291
Политик... Язык без костей... Чем глумиться над неудачами соседей, занялся бы лучше проблемами отечественного спорта, которых завались... Личного вклада никакого, а молотит комментарии, как будто у истоков всего стоял...
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a-rakhmatov
1507650181
Порошенко и все политическая элита уже не знают как еще можно нагадить России.....причем тут футбол?!
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smersh45
1507652053
зачем здесь всунули эту полит грязь её и так везде хватает надоели уже
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