«Реал» готов продать Бэйла за 100 миллионов

«Реал» готов пойти на продажу полузащитника Гарета Бэйла. Как сообщается, клуб пойдет на сделку, если за валлийца предложат порядка 100 миллионов евро, тем самым мадридцы намерены вернуть те деньги, которые ранее потратили на его подписание при покупке у «Тоттенхэма», сообщает El Confidencial.

Бэйл стал футболистом «Реала» в 2013 году. Главным претендентом на хавбека считается «Манчестер Юнайтед».

Полузащитник в начале октября получил травму и пропустит месяц. В текущем сезоне валлиец провел в чемпионате Испании пять матчей, в которых забил два гола и отдал одну результативную передачу.