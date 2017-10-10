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    «Реал» готов продать Бэйла за 100 миллионов

    «Реал» готов пойти на продажу полузащитника Гарета Бэйла. Как сообщается, клуб пойдет на сделку, если за валлийца предложат порядка 100 миллионов евро, тем самым мадридцы намерены вернуть те деньги, которые ранее потратили на его подписание при покупке у «Тоттенхэма», сообщает El Confidencial.

    Бэйл стал футболистом «Реала» в 2013 году. Главным претендентом на хавбека считается «Манчестер Юнайтед».

    Полузащитник в начале октября получил травму и пропустит месяц. В текущем сезоне валлиец провел в чемпионате Испании пять матчей, в которых забил два гола и отдал одну результативную передачу.

    Источник: Бомбардир.ру

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    10.10.2017 15:23
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ 10 октября 2017, 20:03

      Жаль, что в Зенит он не пойдёт. А мог бы команду усилить колоссально. И 100 евромультов нашлось бы за него думаю.

      0
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      Рейтинг: +1843

      Kulimen 10 октября 2017, 20:02

      Пусть зеня покупает.

      0
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      Рейтинг: +1341

      САНЁК17 10 октября 2017, 19:29

      за половину цены,будет странным для покупателей .

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +17368

      Garrincha58 10 октября 2017, 17:19

      хрусталь за такие бабки никто не купит

      1
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      Рейтинг: +116

      Karakush 10 октября 2017, 16:53

      Ценник явно завышен

      2
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      Рейтинг: +1994

      Pourport 10 октября 2017, 16:48

      Полтос согласен,но сотня это много!)

      0
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      Рейтинг: +383

      Docentusa 10 октября 2017, 16:38

      Кому он нужен?!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1853

      I_R_O_N_M_A_N 10 октября 2017, 15:56

      Вопрос в том, кто готов купить Бэйла за такие деньги...

      -1
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      Рейтинг: +24378

      DOCTOR PENALTY 10 октября 2017, 15:46

      Это грамотное начало любой сделки.

      0
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      Рейтинг: +70675

      insider_retro 10 октября 2017, 15:35

      Вброс инфы сечас - это болтовня на публику, а сумма задолго до ТО не отражает не спроса, не предложения по игроку... Блеф

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