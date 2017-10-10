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«Реал» готов продать Бэйла за 100 миллионов

10 октября 2017, 15:23
11

«Реал» готов пойти на продажу полузащитника Гарета Бэйла. Как сообщается, клуб пойдет на сделку, если за валлийца предложат порядка 100 миллионов евро, тем самым мадридцы намерены вернуть те деньги, которые ранее потратили на его подписание при покупке у «Тоттенхэма», сообщает El Confidencial.

Бэйл стал футболистом «Реала» в 2013 году. Главным претендентом на хавбека считается «Манчестер Юнайтед».

Полузащитник в начале октября получил травму и пропустит месяц. В текущем сезоне валлиец провел в чемпионате Испании пять матчей, в которых забил два гола и отдал одну результативную передачу.

Источник: Бомбардир.ру
Испания. Примера Реал Бэйл Гарет
Комментарии (11)
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zagrizlik
1507638749
да кому он нужен за такие деньги.
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insider_retro
1507638954
Вброс инфы сечас - это болтовня на публику, а сумма задолго до ТО не отражает не спроса, не предложения по игроку... Блеф
Ответить
I_R_O_N_M_A_N
1507640195
Вопрос в том, кто готов купить Бэйла за такие деньги...
Ответить
Docentusa
1507642706
Кому он нужен?!
Ответить
Pourport
1507643300
Полтос согласен,но сотня это много!)
Ответить
Karakush
1507643639
Ценник явно завышен
Ответить
Garrincha58
1507645194
хрусталь за такие бабки никто не купит
Ответить
САНЁК17
1507652959
за половину цены,будет странным для покупателей .
Ответить
Kulimen
1507654970
Пусть зеня покупает.
Ответить
Обер-КанцлерЪ
1507655030
Жаль, что в Зенит он не пойдёт. А мог бы команду усилить колоссально. И 100 евромультов нашлось бы за него думаю.
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