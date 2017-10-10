Каррера: «Зобнину надо дозировать нагрузки. Не думайте, что он сыграет в ближайших матчах»

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера оценил шансы травмированных игроков вернуться в строй в ближайших матчах. Специалист особенно остановился на состоянии полузащитника Романа Зобнина.

«Кто готов вернуться в строй уже в ближайших матчах? Наилучшие шансы, пожалуй, у Квинси и у Глушакова. Эта пауза нам очень кстати, потому что появилась возможность перевести дух и побыстрее вернуть в строй кого-то из ребят.

Зобнин? Зоба – просто молодец. Его восстановление идет очень хорошими темпами. Лучше, чем мы думали. Он рвется в бой, но надо понимать, что у него была тяжелая травма. И нам ни в коем случае нельзя рисковать его здоровьем, нельзя форсировать возвращение в строй, иначе можно поставить под удар всю карьеру. Ему надо дозировать нагрузки, грамотно подводить его к возвращению на поле. Именно этим мы и занимаемся.

Так что не надо думать, что Зоба сыграет в ближайших матчах», – заявил специалист.