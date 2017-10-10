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    Каррера: «Зобнину надо дозировать нагрузки. Не думайте, что он сыграет в ближайших матчах»

    Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера оценил шансы травмированных игроков вернуться в строй в ближайших матчах. Специалист особенно остановился на состоянии полузащитника Романа Зобнина.

    «Кто готов вернуться в строй уже в ближайших матчах? Наилучшие шансы, пожалуй, у Квинси и у Глушакова. Эта пауза нам очень кстати, потому что появилась возможность перевести дух и побыстрее вернуть в строй кого-то из ребят.

    Зобнин? Зоба – просто молодец. Его восстановление идет очень хорошими темпами. Лучше, чем мы думали. Он рвется в бой, но надо понимать, что у него была тяжелая травма. И нам ни в коем случае нельзя рисковать его здоровьем, нельзя форсировать возвращение в строй, иначе можно поставить под удар всю карьеру. Ему надо дозировать нагрузки, грамотно подводить его к возвращению на поле. Именно этим мы и занимаемся.

    Так что не надо думать, что Зоба сыграет в ближайших матчах», – заявил специалист.

    Источник: «Матч ТВ»

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    10.10.2017 14:38
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +6122

      subbotaspartak 11 октября 2017, 08:45

      Да ладно Зобнин, ты других оживи,
      Как -нибудь вернуть интригу без крови.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +3227

      Опорник84 11 октября 2017, 08:45

      Без Ромы конечно тяжеловато, но здоровье для человека прежде всего!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +434

      ramos6548 10 октября 2017, 18:49

      Все правильно говорит Каррера. Надо поберечь Романа чтобы не было рецидива и усугубления травмы. Думаю в середине ноября уже вернется в строй.

      4
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 10 октября 2017, 17:45

      Лишь бы качественно восстановился, а мы уж подождем.

      7
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      Рейтинг: +7536

      Сибирь за Спартак 10 октября 2017, 16:49

      Он не маленький, сам знает, когда готов, скажет Каррере.

      11
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      ...
      Рейтинг: +1996

      Евгений Агеев > Сибирь за Спартак 11 октября 2017, 10:56

      Ну я думаю он сам мало что решает. Сейчас век новых технологий, куча тестов и проверок, которые уже и определят когда он будет готов.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +8384

      Одинокий волк Маквейд 10 октября 2017, 16:43

      Молодец парень, побольше бы таких, глядишь немцев гонять начнем.

      17
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      Рейтинг: +665

      Snerg 10 октября 2017, 15:55

      Мне кажется Рома вернется и будет еще лучше, по нему видно было видно, что человек играет потому что ему нравиться, а не за деньги в отличии от многих)

      3
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      Рейтинг: +548

      АндрейФКСМ 10 октября 2017, 15:30

      Здоровья тебе Рома! ждем тебя

      3
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    • ...
      Рейтинг: +15

      ИГАРЬ 10 октября 2017, 15:26

      Игрок что для клуба, что для сборной системообразующий.

      0
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 10 октября 2017, 15:18

      Ромка скорейшего тебе восстановления,ждем все.

      5
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