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  • Каррера: «Зобнину надо дозировать нагрузки. Не думайте, что он сыграет в ближайших матчах»

Каррера: «Зобнину надо дозировать нагрузки. Не думайте, что он сыграет в ближайших матчах»

10 октября 2017, 14:38
15

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера оценил шансы травмированных игроков вернуться в строй в ближайших матчах. Специалист особенно остановился на состоянии полузащитника Романа Зобнина.

«Кто готов вернуться в строй уже в ближайших матчах? Наилучшие шансы, пожалуй, у Квинси и у Глушакова. Эта пауза нам очень кстати, потому что появилась возможность перевести дух и побыстрее вернуть в строй кого-то из ребят.

Зобнин? Зоба – просто молодец. Его восстановление идет очень хорошими темпами. Лучше, чем мы думали. Он рвется в бой, но надо понимать, что у него была тяжелая травма. И нам ни в коем случае нельзя рисковать его здоровьем, нельзя форсировать возвращение в строй, иначе можно поставить под удар всю карьеру. Ему надо дозировать нагрузки, грамотно подводить его к возвращению на поле. Именно этим мы и занимаемся.

Так что не надо думать, что Зоба сыграет в ближайших матчах», – заявил специалист.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак Зобнин Роман Каррера Массимо
Комментарии (15)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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Matu
1507636787
Зоба – просто красавец!)
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piligrim1986
1507636923
Зоба - ждем!
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oyabun
1507637083
Да всё с Романом будет хорошо. Главное не форсировать, но в клубе это и без нас прекрасно понимают. А вот что за загадочная история такая с Зе Луишем, который больше месяца уже отстутствует из за травмы мышц живота? И не видно даже окончания этой саги.. Похоже нас, болельщиков просто дурят, не говоря всей правды.
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Диктор
1507637911
Ромка скорейшего тебе восстановления,ждем все.
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АндрейФКСМ
1507638612
Здоровья тебе Рома! ждем тебя
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Snerg
1507640102
Мне кажется Рома вернется и будет еще лучше, по нему видно было видно, что человек играет потому что ему нравиться, а не за деньги в отличии от многих)
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Одинокий волк Маквейд
1507643035
Молодец парень, побольше бы таких, глядишь немцев гонять начнем.
Ответить
Сибирь за Спартак
1507643390
Он не маленький, сам знает, когда готов, скажет Каррере.
Ответить
OfaZavr
1507646727
Лишь бы качественно восстановился, а мы уж подождем.
Ответить
ramos6548
1507650584
Все правильно говорит Каррера. Надо поберечь Романа чтобы не было рецидива и усугубления травмы. Думаю в середине ноября уже вернется в строй.
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