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    Боец UFC Хабиб Нурмагомедов хочет купить дагестанский футбольный клуб

    Боец UFC Хабиб Нурмагомедов намерен стать владельцем футбольного клуба. Спортсмен изъявил желание приобрести один из любительских команд Дагестана.

    «Это его идея, но я не спрашивал, для чего ему это. Если на это будет уходить много времени, то я, честно, не понимаю, зачем это нужно. Помочь – это я всегда только приветствую, хорошее дело. Но только чтобы это не требовало много внимания и не отвлекало. Я не хочу, чтобы ему сейчас хоть что-то мешало готовиться. Перед нами стоит большая задача в ММА – и это главное», – сказал отец и тренер Хабиба Абдулманап Нурмагомедов.

    Как отмечается, ряд любительских клубов Дагестана уже изъявили готовность, чтобы их владельцем стал Хабиб Нурмагомедов.

    Источник: «Матч ТВ»

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    10.10.2017 13:23
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    Комментарии29
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    • ...
      Рейтинг: +2492

      Dellleone 10 октября 2017, 16:12

      Конор вправь мозги эту парню пожалуйста.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1921

      lek! > Dellleone 10 октября 2017, 16:30

      А самому слабо ?

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1771

      Alex Y > lek! 10 октября 2017, 17:44

      Он не боец UFS

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2492

      Dellleone > lek! 10 октября 2017, 20:25

      Тебе уже ответили ! Пусть каждый занимается своим делом.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +845

      Avaretz > Dellleone 11 октября 2017, 08:20

      Человек обворовавший родину и купивший на это иностранный клуб это норма, а чел который поднялся зарубежом и желающий купить в своей стране любительский клуб это ай как плохо. Мышление тупых людей.

      1
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      Рейтинг: +1921

      lek! > Avaretz 11 октября 2017, 14:10

      Эту страну не понять , говорят о патриотизме , а сами сам понимаешь кто )))))

      0
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      Рейтинг: +1921

      lek! > Alex Y 11 октября 2017, 14:12

      Тоже самое , что ЦСКА не команда , что мешает ему участвовать в UFC ?

      0
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      Рейтинг: +2492

      Dellleone > Avaretz 11 октября 2017, 19:39

      Я когда то писал или говорил что это плохо ( первый вариант ) ???

      0
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      ...
      Рейтинг: +2492

      Dellleone > lek! 11 октября 2017, 19:44

      Мешает то же что и тебе например стать космонавтом.

      0
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      Рейтинг: +1921

      lek! > Dellleone 12 октября 2017, 14:26

      Но, Я тут словами не бросался .

      0
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      Рейтинг: +2492

      Dellleone > lek! 12 октября 2017, 22:05

      Не тебе решать кто бросался словами а кто нет

      0
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      Рейтинг: +1921

      lek! > Dellleone 13 октября 2017, 09:18

      поверь с такими болоболами как вы Я буду решать .

      0
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      Рейтинг: +2492

      Dellleone > lek! 13 октября 2017, 10:32

      НЕВЕРЮ ты очень неубедителен.

      0
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      Рейтинг: +1921

      lek! > Dellleone 16 октября 2017, 10:21

      Думаешь мне интересно твое мнение ?

      0
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      Рейтинг: +2492

      Dellleone > lek! 16 октября 2017, 13:55

      Это взаимно

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      Рейтинг: +1921

      lek! > Dellleone 17 октября 2017, 17:38

      Главное Ты уловил мою мысль , а остальное воздух.

      0
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      Рейтинг: +2492

      Dellleone > lek! 17 октября 2017, 17:54

      Да но воздухом дышат все люди и ты не исключение.

      0
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      Рейтинг: +1921

      lek! > Dellleone 18 октября 2017, 11:07

      Воздух тоже бывает разный , не мне тебя учить .

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      Рейтинг: +2492

      Dellleone > lek! 18 октября 2017, 17:38

      В этом я с тобой согласен.

      0
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      Рейтинг: +381

      Portoz 10 октября 2017, 15:49

      фк кебаб

      -1
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      Рейтинг: +500

      Juve1897 10 октября 2017, 14:57

      В Легион вложиться, а командой будет Шамиль Лахиялов руководить основателем и президентом он и является.

      1
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      Рейтинг: +4604

      Бомбардиръ 10 октября 2017, 14:55

      Любительская команда какая-нибудь копеечная... Ну, расходы на дорогу.

      1
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      Рейтинг: +70674

      insider_retro 10 октября 2017, 14:43

      Если будет сам заниматься и во всё вникать, то с бойцовством придётся завязывать....
      А если доверит менеджерам и т.п., то профукают бойцовские денежки и скажут, что так и было...))

      3
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      Рейтинг: +24378

      DOCTOR PENALTY > insider_retro 10 октября 2017, 17:01

      Первое ЕСЛИ намного хуже второго ЕСЛИ

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +70674

      insider_retro > DOCTOR PENALTY 10 октября 2017, 18:04

      Человек сам расставит приоритеты между призванием и минутной блажью...

      0
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      Рейтинг: -4772

      карасевщина 10 октября 2017, 14:37

      блэкстар-хабиб финал лч

      3
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      Рейтинг: +6331

      Добрый Бобер 10 октября 2017, 14:32

      И по аналогии с грозненским клубом свой назовёт ФК "Абдулманап".

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      Рейтинг: +2780

      Чикомас 10 октября 2017, 13:57

      На а че...быстро объяснит футболерам, что плохо играть себе дороже...

      1
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 10 октября 2017, 13:33

      Будет в ЛФЛ играть ФК Хабиб,а что?В РПЛ же Ахмат уже есть)))

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