Боец UFC Хабиб Нурмагомедов хочет купить дагестанский футбольный клуб

Боец UFC Хабиб Нурмагомедов намерен стать владельцем футбольного клуба. Спортсмен изъявил желание приобрести один из любительских команд Дагестана.

«Это его идея, но я не спрашивал, для чего ему это. Если на это будет уходить много времени, то я, честно, не понимаю, зачем это нужно. Помочь – это я всегда только приветствую, хорошее дело. Но только чтобы это не требовало много внимания и не отвлекало. Я не хочу, чтобы ему сейчас хоть что-то мешало готовиться. Перед нами стоит большая задача в ММА – и это главное», – сказал отец и тренер Хабиба Абдулманап Нурмагомедов.

Как отмечается, ряд любительских клубов Дагестана уже изъявили готовность, чтобы их владельцем стал Хабиб Нурмагомедов.